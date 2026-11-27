Франция осъди остро нападението срещу привържениците на Левски в Марсилия и обеща, че извършеното няма да остане без последствия. Френската прокуратура вече е започнала две разследвания за насилието около мача от Лига Европа между Олимпик Марсилия и българския клуб. Това заяви посланикът на Франция у нас Мари Дюмулен пред журналисти.

"Осъждам с най-голяма строгост насилието, което беше проявено вчера вечерта по време на мача на Лига Европа в Марсилия срещу феновете на ФК Левски - София", заяви дипломатът.

Тя изрази съпричастност към всички пострадали българи, включително към тези, получили медицинска помощ на място, и към по-тежките случаи, при които се е наложило транспортиране до френски болници. Още: След нападението в Марсилия: Френският посланик у нас с обещание към Йотова

"Изразяваме пълна солидарност и съчувствие с пострадалите и ранените. Съпричастни сме както към онези, на които екипите оказаха помощ на място, така и към по-сериозните случаи, при които, за съжаление, се наложи пострадалите да бъдат транспортирани до френски болници. Надяваме се и им пожелаваме бързо възстановяване", посочи Дюмулен.

Макрон е уверил Румен Радев, че ще има последствия

Посланикът съобщи, че още в деня на нападението френските власти са осъдили случилото се. По думите ѝ президентът Еманюел Макрон е разговарял с българския премиер Румен Радев в рамките на Европейския съвет и го е уверил, че насилието срещу българските привърженици няма да остане без последствия.

Днес и френският министър на вътрешните работи е осъдил нападението и е призовал обстоятелствата около него да бъдат изяснени възможно най-бързо. Дюмулен потвърди, че прокуратурата е образувала две разследвания. Още: Има ли амбиции за главен прокурор? Демерджиев най-сетне отговори на слуховете

На този етап няма информация дали самоличността на нападателите вече е установена. Посланикът увери, че всички събрани доказателства ще бъдат предоставени на френското правосъдие.

Не е имало предишни сблъсъци между двата клуба

Дюмулен подчерта, че насилието и омразата нямат място на стадионите. Тя определи Франция и България като приятелски народи и добри партньори, особено в областта на сигурността, и изрази надежда отношенията между двете страни да преодолеят случилото се.

Посланикът коментира и организацията на футболната среща. По думите ѝ мачът е бил определен като потенциално рисков, но липсата на предишни сблъсъци между привържениците на двата клуба не е давала основание да се очаква подобно нападение. Още: "Спортът трябва да събира, а не да разделя": Енчо Керязов осъди насилието в Марсилия

"Този мач беше класифициран като потенциално труден. Но при положение, че няма предишни прецеденти със сблъсъци между двата клуба, нямаше причина да се смята, че ще се стигне до такова нападение", обясни Дюмулен. Тя допълни, че въпреки това са били осигурени необходимите мерки за охрана.

България поиска пълно разследване

Нападението предизвика остра реакция и в България. Народното събрание прие единодушно със 185 гласа декларация, с която осъди насилието и изрази солидарност с пострадалите български граждани, включително жени и деца.

В документа депутатите настояват за пълно и безпристрастно разследване от френските власти, проверка на организацията на мача и предварителната оценка на риска, както и за независимо разследване от страна на УЕФА. Българският парламент призова и за най-строги санкции, ако бъдат установени нарушения. Още: Прокуратурата в Марсилия започна разследване и срещу френските, и срещу българските фенове

Случаят предизвика и обществено недоволство, като граждани излязоха на протести в София, Варна и Пловдив. Междувременно Тодор Батков-Син определи случилото се като терористичен акт и разказа за предварително организирано нападение срещу българските привърженици. По негови думи сред нападателите е имало хора с мачете, ножове и други оръжия, а част от пострадалите са били откарани в болница.