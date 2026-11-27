Както днес, така и многократно в миналото съм заявявал, че руско влияние присъства в румънското информационно пространство поне от 10 години насам, а изборите през 2024 г. са били епизод от хибридната война, която Руската федерация отдавна води срещу европейските демокрации. Това написа в платформата Х румънският президент Никушор Дан. Той заявява, че докладът, представен миналата година от главния прокурор на Румъния, доказва наличието на това влияние.
Румъния готви нов доклад за руската хибридна война в Румъния
От публикацията му стана ясно, че се готви нов доклад за руската хибридна война в Румъния.
"Също така съм отбелязвал, че съществуват и редица други елементи, потвърждаващи това влияние; те ще бъдат изрично включени в доклада, който ще оповестим публично, след като бъде окончателно завършен", посочи още Дан. ОЩЕ: Никушор Дан: В Румъния и в цяла Европа очевидно се води хибридна война от страна на Русия
Pentru a evita o dezbatere artificială, vreau să clarific declarația pe care am făcut-o azi la Bruxelles. Ceea ce am dorit să transmit public astăzi a fost că, doar din punct de vedere strict juridic, decizia anulării alegerilor din noiembrie 2024 nu s-a fundamentat direct pe interferența rusească. Cu alte cuvinte, anularea alegerilor a fost dispusă de o autoritate a statului român, Curtea Constituțională, iar motivarea Curții Constituționale nu face referire la influența rusă. În unul din cele trei motive invocate, Curtea Constituțională vorbește de utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către un operator statal sau nonstatal, fără să fie relevant pentru anulare dacă actorul este statal sau nonstatal. Asta nu înseamnă că nu au existat încercări de manipulare a procesului electoral din partea Rusiei. Am spus și azi și în nenumărate ocazii că există influență rusă în spațiul informațional românesc de cel puțin 10 ani, iar alegerile din 2024 au constituit un episod din războiul hibrid pe care Federația Rusă îl duce de mult timp împotriva democrațiilor europene. Am spus de mai multe ori că raportul prezentat de Procurorul General anul trecut dovedește această influență. Am mai spus că sunt multe alte elemente care confirmă această influență și care se vor regăsi explicit în Raportul pe care îl vom face public când va fi finalizat. Să nu confundăm, deci, planul juridic, în care temeiul este Decizia nr. 32 a Curții Constituționale cu investigarea tuturor operațiunilor de influență rusă.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 27, 2026
Защо са анулирани румънските президентски избори през 2024 г.?
Той уточнява, че вотът в Румъния е бил анулиран от румънски държавен орган – Конституционния съд.
"В мотивите на съда не се споменава руско влияние. В едно от трите посочени основания Конституционният съд визира непрозрачното използване на цифрови технологии от страна на държавен или недържавен субект, като за самото анулиране няма значение дали въпросният субект е държавен, или не", посочва още Дан и уточнява, че де факто основанието не се основава пряко на руска намеса. ОЩЕ: Румъния оповести доклад за намесата на Русия в анулираните президентски избори