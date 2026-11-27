Украинският президент Володимир Зеленски нареди да се направят промени в оперативните планове на украинската армия, така че да се усилят ударите върху руската военна промишленост и руската икономика. Това той обяви след проведеното днес заседание на Щаба на Върховния главнокомандващ. В срещата са участвали представители на Главното разузнавателно управление, Министерството на отбраната, военното командване и Службата за сигурност на Украйна.

В оперативния план са направени определени промени, за да се намали капацитетът на руското военно производство и да се усилят негативните промени върху руската икономика. Обсъдени са със западни партньори и военни операции в неутрални води извън Украйна.

Освен това от Генералния щаб на ВСУ дадоха подробности за удара от тази нощ срещу завода за синтетичен каучук "Ефремов" в руската Тулска област. Заводът произвежда продукти, използвани за производството на твърдо ракетно гориво за балистичните ракети "Искандер". Атаката е извършена съвместно с руското бунтовническо движение "Черна Искра". Синтетичният каучук е основата на твърдото ракетно гориво: той комбинира окислител и метален прах в твърд заряд, осигурявайки равномерно горене в ракетния двигател.

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"Без него ракетата "Искандер" е просто скрап в склада. Именно с тези ракети руската армия нанася удари по украинските градове, енергийни съоръжения и цивилни цели. Така че всеки удар по "Ефремов" означава по-малко балистични ракети, които биха могли да достигнат Украйна", се казва в съобщението.

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🔥 Ukrainian drones just hit the power plant feeding a missile factory in Tula region After the night attack in Yefremov, the whole town lost heating. A big explosion rocked the local thermal power plant. Residents say the air raid siren never even went off. Why bother, right? That plant powers a synthetic rubber factory that produces key components for solid rocket fuel — the same stuff used in Iskander missiles. — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026