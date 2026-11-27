Илия Груев премина в Лийдс Юнайтед от Вердер Бремен през лятото на 2023 г. срещу 6.5 милиона евро. Той бързо се установи като един от любимците на Даниел Фарке и под негово ръководство йоркширци спечелиха промоция във Висшата лига през 2025 г. Груев успя да си спечели титулярно място и в най-високото ниво на английския футбол, но след това го загуби и в момента бъдещето му поставено на карта.

Договорът на Илия Груев изтича през 2027 г.

Проблемът за Илия Груев дойде с големите инвестиции в халфовата линия от страна на Лийдс. Въпреки всичко през сезон 2025/26 той успя да се наложи като титуляр и изигра 26 мача във всички турнири, 17 от които започна от първата минута. Но контузия в края на кампанията, която му попречи да започне настоящия сезон, отново го превърна в твърда резерва на "Елънд Роуд". Договорът на Илия Груев изтича през лятото на 2027 г. и по всяка вероятност той ще продължи кариерата си в друг клуб.

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Груев ще може да преговаря свободно с други клубове

Януарският трансферен прозорец ще бъде последния шанс за Лийдс да се разделят с Илия Груев срещу някаква трансферна сума. Но дори през него, халфът ще може да преговаря с други клубове, към които да се присъедини като свободен агент през лятото, когато договорът му с йоркширци изтече. Според специализирания сайт "transfermarkt", Груев е оценен на 12 милиона евро, но от Лийдс не са в състояние да искат дори близо до тази сума, тъй като българинът има едва няколко месеца до края на договора му и е записал само 85 игрови минути от началото на сезона, като 84 от тях са за втория отбор.

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