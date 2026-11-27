Главният редактор на "Украинска правда" Севгил Мусаева съобщи за натиск върху редакцията, който според нея е заради разследване на медията, в което попада и Давид Арахамия, председателя на парламентарната група на "Слуга на народа", партията на украинския президент Володимир Зеленски. Мусаева твърди, че от август насам канали в Телеграм, по-специално мрежата "Труха" (Мусаева говори, че тя е станала собственост на Арахамия), разпространяват публикации, критични към вестника и неговите журналисти. От 18 ноември, след публикуване на статия на основния разследващ журналист на "Украинская правда" Михайло Ткач за натиск от високо ниво срещу НАБУ и САП (Антикорупционното бюро и Специализираната прокуратура на Украйна) заради операция "Картаген", информационната кампания забележимо се засили. Само за два дни мониторингът на Мусаева е регистрирал 36 идентични публикации в 18 канала, събрали над 4 милиона гледания.

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Главният редактор на "Украинская правда" казва и, че журналисти от медията започнали да забелязват автомобили със специални регистрационни номера, следващи снимачни екипи на изданието и появяващи се близо до домовете на роднини на служителите. Според вестника, колите принадлежали на СБУ (Службата за сигурност на Украйна).

Мусаева заяви също, че източници от правоохранителните органи свързват "интереса на СБУ" към журналистите с обръщението на Арахамия към Антон Кравчук, бивш началник на вътрешната сигурност в Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Редакционната колегия очаква официални обяснения от политика и ръководството на разузнавателната агенция.

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Мусаева смята, че и действия на депутата Данило Гетманцев, председател на финансовата комисия във Върховната рада, са пореден случай на натиск. Гетманцев обвини "Украинская правда" във възможни данъчни нарушения заради реализирани схеми с 350 еднолични търговци, оценявайки потенциалните бюджетни загуби на 61 милиона гривни - това трябвало да са данъци, които да отидат за украинската армия. Редакционната колегия отрече обвиненията, обяснявайки, че използва еднолични търговци, за да плаща на независими автори, фотографи, видеооператори и илюстратори - и работи с грантове. Мусаева заяви също, че издателят не е получил никакви документи от данъчна ревизия, потвърждаващи нарушения.

Главният редактор на украинското издание съобщи, че е информирала международни организации за правата на човека за ситуацията: "В петък, 27 ноември, информирах международни организации за правата на човека за натиска върху "Украинская правда", по-специално за Вашето изявление, г-н Гетманцев, и обстоятелствата, при които го направихте публично достояние. Ще продължим разследването си за влиянието на Давид Арахамия върху правителствените решения. Ние носим отговорност за нашата редакционна колегия. Ще защитим хората, които работят там, и ще посочим публично имената на онези, чието участие в натиска можем да докажем".

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