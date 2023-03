Кая Калас: Социалните медии не трябва да се ползват за дестабилизиране на демокрациите

„Социалните медии не трябва да се използват за дестабилизиране на демокрациите. Технологичните платформи също носят отговорност да гарантират, че това няма да се случи“, смята Калас.

In an open letter by eight European leaders to #bigtech companies, we stress the urgent need to take more efficient steps against disinformation.



Social media should not be used to destabilise democracies. Tech platforms also have a responsibility to make sure it doesn't happen. pic.twitter.com/2uLxKPXSkP