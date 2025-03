Канада укрепва връзките си с надеждни съюзници: Карни на посещение в Европа (ВИДЕО)

Важно е да се укрепят връзките с „надеждни съюзници“ в Европа. Това заяви премиерът на Канада Марк Карни на фона на срещите му с британски и френски лидери по време на първото му пътуване в чужбина, откакто встъпи в длъжност и на повишеното напрежение в отношенията със САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Решението на Карни да посети Париж и Лондон вместо Вашингтон, както е обичайно за канадските лидери, идва след като президентът на САЩ Доналд Тръмп ескалира търговското напрежение както с Канада, така и с Европа, и отправи заплахи за анексиране на Канада.

Карни, който е и бивш управител на канадската централна банка, бе избран за лидер на управляващата Либерална партия в Канада този месец, като по време на предизборната кампания се представяше като аутсайдер с история на справяне с кризи.

Политическият новак твърди, че е в най-добра позиция да води търговските преговори с Тръмп, който отправя заплахи да наложи допълнителни мита, които биха могли да осакатят зависимата от износа икономика на Канада.

„За Канада е по-важно от всякога да укрепва връзките си с надеждни съюзници като Франция“, заяви Карни преди работния обяд с президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец, отбелязвайки, че Канада е „най-европейската от неевропейските страни“.

По-късно бившият управител на Английската централна банка пристигна в Лондон, за да се срещне с крал Чарлз, който е държавен глава на Канада, както и с британския премиер Киър Стармър.

По време на престоя на Карни в Париж Макрон направи завоалирана препратка към президента на САЩ, като заяви, че Канада е добър пример за страна, която защитава националните си интереси, като същевременно си сътрудничи на световната сцена.

„Мисля, че и двамата вярваме, че справедливата търговия, която зачита международните правила, е добра за просперитета на всички и със сигурност е по-ефективна от митата“, каза Макрон.

BREAKING: Canadian Prime Minister Mark Carney has met Emmanuel Macron in Paris as part of a tour of France, Britain and Arctic Canada https://t.co/PAiZ4D1jU3 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/9LghSsymaK

След като си тръгна от Франция, Карни отпътува за Лондон, където се срещна с крал Чарлз, който през последните седмици не скри подкрепата си за Канада.

Canada and the U.K. have a strong partnership rooted in history and focused on the future.



Prime Minister @Keir_Starmer and I spoke today about reinforcing that partnership with new security and economic opportunities. We’re ready to meet this moment together. pic.twitter.com/NHryPGJBy4