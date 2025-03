Новият премиер на Канада: Никога, по никакъв начин няма да станем част от САЩ (ВИДЕО)

„Ние никога, по никой начин и под никакъв вид и форма, няма да бъдем част от САЩ“. Това заяви новият канадски премиер Марк Карни в отговор на въпрос дали ще търси уверения в Европа, че Канада никога няма да стане "51-вият щат" на САЩ, както президентът Тръмп заяви наскоро. "Америка не е Канада", каза Карни. Той посочи току-що състоялата се церемония с министрите зад себе си като пример и подчерта канадската индивидуалност, различна от американската система на управление. „Ние сме коренно различна страна“, каза Карни и добави, че страната „очаква уважение“ от Америка и Тръмп.

My remarks outside of Rideau Hall. Mon allocution devant Rideau Hall. https://t.co/xqmwRmQwJ1