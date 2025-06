Катастрофа с пътнически самолет в Южна Гърция (СНИМКИ)

Полет на Ryanair от Лондон до Каламата в Южна Гърция е претърпял значителни щети след като едно от крилете на самолета се е ударило в метални пръти на ръба на пистата при кацане, предава гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в сряда. Няма данни за пострадали сред пътниците или екипажа. Причината се определя най-общо като неблагоприятни метеорологични условия при пристигането на международното летище в Каламата.

Според съобщенията, въпреки че условията на полет са били описани като турбулентни, самолетът е кацнал нормално на международното летище Каламата „Капитан Василис Константакопулос“ (KLX) в 14:24 часа местно време след полет с продължителност три часа и 24 минути, допълва aerotime.

Според авиокомпанията крилото е докоснало ограда по периметъра, докато самолетът е рулирал след кацане, което е довело до значителни щети, пише още Kathimerini. ОЩЕ: Хеликоптер се разби в морето край Атина: Чудо с пътниците (ВИДЕО)

Ryanair flight FR6080 Right winglet hit a fence at Kalamata airport in Greece during taxiing after landing.



The Boeing 737 aircraft had arrived from London Stansted when the incident happened.



Ryanair spokesperson said the aircraft had landed safely, but as it taxied, "the… pic.twitter.com/4cKoHi5Pk8