Първата българска балерина в трупата на „Большой театр”

07 август 2025, 16:32 часа 453 прочитания 0 коментара
От организационния комитет на Международния фестивал за танцово изкуство „Gгand Dance Academy” научихме, че Ивана Харизанова, която е многократна призьорка на фестивала, е завършила с отличие МГАХ и е приета като щатна балерина в звездната трупа на „Большой театр”. Нека напомним, че като носителка на Гран–При на този фестивал през 2016 година Ивана си извоюва правото да се обучава в Академията на „Большой театр”. 🌟

Повече за Ивана Харизанова

Ивана е родена в София през 2005 година и от 3 годишна се занимава с балет. Първият нейн педагог е Шара Карсакпаева от балетното училище „Галина Уланова”. През годините Ивана Харизанова е участничка в редица международни балетни конкурси. Танцува на голяма сцена с много балетни величия – Светлана Захарова и Денис Родкин в „Баядерка” на Софийска опера и балет – 2018 г., Иван Василиев и Екатерина Крисанова в „Дон Кихот” -2019, в „Спящата красавица” на Кремълския балет – 2021 г. Многократно е участвала в постановки на Имперския руски балет на Гедиминас Тарнда.

За новите си още по-големи отговорности Ивана Харизанова споделя: „В театъра, който за мен е свещен храм на изкуството, вече нямам право на грешки. Това не е само мечтан професионален старт и естествено продължение на това, което съм правила досега.... Давам си сметка, че всичко започвам наново, само че в пъти по-трудно. В балета красотата означава много репетиции, адски болки, умора и постоянна дисциплина. Но си заслужава!”

Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Ивана Харизанова Большой театр
