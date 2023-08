Кавги сред руските войници в Мариупол: Втори случай след стрелба със загинали (ВИДЕО)

Телеграм каналът на украинската съпротива в Мариупол публикува ново видео, на което се вижда как руски войници се спречкват. Това е втори такъв случай само за няколко дни, след като вчера (13 август) беше съобщено, че кадировец е застрелял няколко руски войници.

Infighting in Mariupol between Russian soldiers. A couple of days ago Kadyrovites got into a shootout with mobilized soldiers close to Mariupol also. Tension seems to rise. pic.twitter.com/ftPTCS17s0