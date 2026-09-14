Киев: Руският ракетен терор спира корабоплаването в Черно море

Русия засилва атаките си срещу украинска пристанищна инфраструктура и граждански кораби, като спира корабоплаването в Черно море и подкопава световната продоволствена сигурност. Това заяви днес в Киев украинският външен министър Андрий Сибиха по време на съвместна пресконференция с полския си колега Радослав Сикорски.



"Специално обсъдихме ситуацията в Черно море, където в последно време Русия засилва атаките си срещу украинска пристанищна инфраструктура, граждански кораби и маршрути. Това не е просто засилване... Русия спира корабоплаването в Черно море посредством своя ракетен терор и това подкопава световната продоволствена сигурност", каза украинският първи дипломат.

Още: Пак удар и пламъци в най-голямото руско пристанище на Черно море, Русия порази ГКПП между Украйна и Молдова (ВИДЕО)

Той подчерта важността от сътрудничеството с Полша за възстановяване на свободата на корабоплаването в Черно море. Наред с това Сибига благодари на Европейския съюз за подновяването на инициативата "Коридори на солидарността". Тази инициатива цели да подпомогне износа на украински селскостопански продукти към международните пазари и да развие трансграничната логистика.

Още: Опасна находка в морето: Каякари попаднаха на боен дрон с експлозив край Созопол (СНИМКИ)

В допълнение Сибиха повдигна въпроса за руския износ на зърно през балтийски пристанища. "Важно е да останем бдителни и да предотвратим това. Обсъдихме въпроса. Като цяло е уместно да се повдигне темата за пълно ембарго върху руските стоки на европейския пазар“, посочи украинският министър на външните работи.

На 11 септември украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че блокадата на маршрути в Черно море вследствие на руската агресия поставя на изпитание продоволствената сигурност не само в Украйна, но и в много държави по света, припомня Укринформ.

Още: Товарът от потънал край Румъния кораб плава към нас: Предупреждение от природозащитник