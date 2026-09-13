Илияна Йотова: Споразумението с Украйна водеше до нови финансови ангажименти за България

Основен акцент в предстоящата кампания трябва да бъдат както вътрешната, така и външната политика, защото двете теми са пряко свързани. Това обяви президентът Илияна Йотова в интервю за Нова телевизия. „Не можем да разделим двете неща. Вътрешната политика без стабилност, без предсказуемост и без елементарно сътрудничество между институциите няма как навън да изглеждаме сериозно“, посочи тя.

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По отношение на войната в Украйна Йотова заяви, че основният ѝ приоритет е постигането на мир чрез преговори. „Трябва да направим всичко възможно да се включим в този хор, който напоследък все повече говори, че трябва да има мир чрез преговори“, коментира президентът.

Според нея Европа трябва да има по-активна роля в бъдещите дипломатически усилия. „Това е единственото нещо, което може да се промени – да имаме собствено предложение как да изглежда този мир“, заяви тя.

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Отношенията България - Украйна

Йотова коментира и финансовите ангажименти, свързани с подкрепата за Украйна, като посочи, че решенията трябва да бъдат обсъждани открито. „Не може България да поема нови финансови ангажименти без ясен обществен и институционален дебат“, каза тя.

Йотова коментира и подписаното от служебното правителство на Андрей Гюров споразумение за подкрепа на Украйна, като заяви, че според нея то е съдържало нови финансови ангажименти за България, за които служебният кабинет не е имал необходимия политически мандат. „Това беше скрито от президентството, беше скрито от Народното събрание“, каза тя. "Смятам, че да ме информира - беше въпрос на политическа култура. Но имаше действащо Народно събрание по време на кампанията, така че би могъл да информира поне неговите привърженици. Казах му го лично. Впрочем, с Андрей Гюров нямах много време и възможности да разговарям с него, защото той беше единственият човек от служебния кабинет, който не ми благодари за съвместната работа от целия Министерски съвет", изтъкна Йотова.

По думите ѝ въпросът не е само морален, а е свързан и с начина, по който се поемат международни ангажименти. „Споразумението е важно, защото то поемаше и нови финансови ангажименти на България към Украйна, за което никой не го е упълномощавал“, подчерта президентът.

Тя отхвърли тезата, че настоящият премиер Радев е защитавал това споразумение от парламентарната трибуна, като уточни, че според нея той е бил поставен в ситуация да изпълни вече поети ангажименти. „Той не го е защитавал. Беше принуден от обстоятелствата да го направи“, каза Йотова. Според нея този казус е бил един от моментите, които са довели до загуба на доверие към част от хората в служебния кабинет.

Тя определи Европейския съюз като стратегически избор за България, но подчерта, че страната трябва да отстоява интересите си по-активно. „Нямам никакво съмнение, че Европа е стратегическият избор на България. Въпросът е как се държим вътре в тази Европа - дали просто следваме, или участваме със собствено мнение и защита на националния интерес“, заяви тя.

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Илияна Йотова заяви, че България трябва да има ясна и самостоятелна позиция по ключовите европейски теми, сред които са замразените руски активи, бъдещият бюджет на Европейския съюз и ангажиментите на страната ни към Украйна. По думите ѝ идеята за прехвърляне на замразените активи в нов европейски инструмент поставя важен въпрос за отговорността на държавите членки.

Тя подчерта, че България трябва да има собствена позиция и по въпроса за европейските финанси след 2034 година. „Не изключвам да бъде взето решение за по-големи вноски на държавите членки, нещо, което аз категорично не приемам“, каза тя.

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