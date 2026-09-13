Войната в Иран::

Илияна Йотова: Споразумението с Украйна водеше до нови финансови ангажименти за България

13 септември 2026, 19:10 часа 810 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Илияна Йотова: Споразумението с Украйна водеше до нови финансови ангажименти за България

Основен акцент в предстоящата кампания трябва да бъдат както вътрешната, така и външната политика, защото двете теми са пряко свързани. Това обяви президентът Илияна Йотова в интервю за Нова телевизия. „Не можем да разделим двете неща. Вътрешната политика без стабилност, без предсказуемост и без елементарно сътрудничество между институциите няма как навън да изглеждаме сериозно“, посочи тя.

Още: Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

По отношение на войната в Украйна Йотова заяви, че основният ѝ приоритет е постигането на мир чрез преговори. „Трябва да направим всичко възможно да се включим в този хор, който напоследък все повече говори, че трябва да има мир чрез преговори“, коментира президентът.

Според нея Европа трябва да има по-активна роля в бъдещите дипломатически усилия. „Това е единственото нещо, което може да се промени – да имаме собствено предложение как да изглежда този мир“, заяви тя.

Още: Йотова отговори на обвиненията: Лекарите бяха категорични, че помилваният не може да се върне в затвора

Отношенията България - Украйна

Йотова коментира и финансовите ангажименти, свързани с подкрепата за Украйна, като посочи, че решенията трябва да бъдат обсъждани открито. „Не може България да поема нови финансови ангажименти без ясен обществен и институционален дебат“, каза тя.

Йотова коментира и подписаното от служебното правителство на Андрей Гюров споразумение за подкрепа на Украйна, като заяви, че според нея то е съдържало нови финансови ангажименти за България, за които служебният кабинет не е имал необходимия политически мандат. „Това беше скрито от президентството, беше скрито от Народното събрание“, каза тя. "Смятам, че да ме информира - беше въпрос на политическа култура. Но имаше действащо Народно събрание по време на кампанията, така че би могъл да информира поне неговите привърженици. Казах му го лично. Впрочем, с Андрей Гюров нямах много време и възможности да разговарям с него, защото той беше единственият човек от служебния кабинет, който не ми благодари за съвместната работа от целия Министерски съвет", изтъкна Йотова.

По думите ѝ въпросът не е само морален, а е свързан и с начина, по който се поемат международни ангажименти. „Споразумението е важно, защото то поемаше и нови финансови ангажименти на България към Украйна, за което никой не го е упълномощавал“, подчерта президентът. 

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Тя отхвърли тезата, че настоящият премиер Радев е защитавал това споразумение от парламентарната трибуна, като уточни, че според нея той е бил поставен в ситуация да изпълни вече поети ангажименти. „Той не го е защитавал. Беше принуден от обстоятелствата да го направи“, каза Йотова. Според нея този казус е бил един от моментите, които са довели до загуба на доверие към част от хората в служебния кабинет.

Тя определи Европейския съюз като стратегически избор за България, но подчерта, че страната трябва да отстоява интересите си по-активно. „Нямам никакво съмнение, че Европа е стратегическият избор на България. Въпросът е как се държим вътре в тази Европа - дали просто следваме, или участваме със собствено мнение и защита на националния интерес“, заяви тя.

Още: Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

Илияна Йотова заяви, че България трябва да има ясна и самостоятелна позиция по ключовите европейски теми, сред които са замразените руски активи, бъдещият бюджет на Европейския съюз и ангажиментите на страната ни към Украйна. По думите ѝ идеята за прехвърляне на замразените активи в нов европейски инструмент поставя важен въпрос за отговорността на държавите членки.

Тя подчерта, че България трябва да има собствена позиция и по въпроса за европейските финанси след 2034 година. „Не изключвам да бъде взето решение за по-големи вноски на държавите членки, нещо, което аз категорично не приемам“, каза тя.

Още: Йотова обмисля свикването на КСНС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Илияна Йотова Русия споразумение война Украйна замразени руски активи
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес