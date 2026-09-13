Войната в Иран::

Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

13 септември 2026, 17:11 часа 1217 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

"Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия. Нека преследва цели в Русия, но не (свързани с) дизел - защото той причинява недостиг на дизел. Това не се прави в Близкия изток. Това става заради случващото се между Русия и Украйна. Говорихме с г-н Зеленски за това - има много други цели". Това заяви американският президент Доналд Тръмп и окончателно потвърди и освети две неща за политиката си по отношение на войната в Украйна. Първо - той явно опитва да окаже на първо място натиск на Киев, а не на Москва, за да спре войната. Второ - не може да направи кой знае колко, за да спре Украйна да удря руските петролни рафинерии и затова се мъчи да намери оправдание защо дизелът в САЩ поскъпна рекордно. Тръмп, обаче, отрича това да е защото нападна Иран и съответно иранците направиха невъзможен нормалния транспорт през Ормузкия проток, откъдето минава над 1/5 от световната търговия със суров петрол.

Думите на Тръмп са продължение на изявления на финансовия му и на енергийния му министър, припомнете си:

За капак Тръмп не спира да се прави на ударен за Иран - САЩ щели някога да се махнат от Иран, освен ако не решат да останат и "да вземат петрола" както направили във Венецуела. "Не говорите вече за Венецуела, нали", заяде се той:

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп дизел Ормузкия пролив цени на горивата Ормузки проток ирански петрол Володимир Зеленски война Украйна Зеленски война Иран руски рафинерии
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес