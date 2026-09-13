Тръмп обвини Зеленски за скъпия дизел в САЩ, щял да вземе петрола на Иран както на Венецуела (ВИДЕО)

"Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия. Нека преследва цели в Русия, но не (свързани с) дизел - защото той причинява недостиг на дизел. Това не се прави в Близкия изток. Това става заради случващото се между Русия и Украйна. Говорихме с г-н Зеленски за това - има много други цели". Това заяви американският президент Доналд Тръмп и окончателно потвърди и освети две неща за политиката си по отношение на войната в Украйна. Първо - той явно опитва да окаже на първо място натиск на Киев, а не на Москва, за да спре войната. Второ - не може да направи кой знае колко, за да спре Украйна да удря руските петролни рафинерии и затова се мъчи да намери оправдание защо дизелът в САЩ поскъпна рекордно. Тръмп, обаче, отрича това да е защото нападна Иран и съответно иранците направиха невъзможен нормалния транспорт през Ормузкия проток, откъдето минава над 1/5 от световната търговия със суров петрол.

BREAKING: Trump to Zelensky:



Zelensky has to do one thing. He has to stop knocking out diesel fuel in Russia.



He is causing a shortage of diesel.



This isn’t done by the Middle East. This is done by what’s happening between Russia and Ukraine. pic.twitter.com/hF9TlBbRlq — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026

Думите на Тръмп са продължение на изявления на финансовия му и на енергийния му министър, припомнете си:

За капак Тръмп не спира да се прави на ударен за Иран - САЩ щели някога да се махнат от Иран, освен ако не решат да останат и "да вземат петрола" както направили във Венецуела. "Не говорите вече за Венецуела, нали", заяде се той:

Trump on Iran:



We will ultimately get out, unless we decide to stay and keep the oil! Like Venezuela. pic.twitter.com/7jrzPcXwBS — Clash Report (@clashreport) September 13, 2026