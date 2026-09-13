Руски дрон е поразил пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава (ВИДЕО)

Руски дрон е поразил пътнически влак, който е пътувал към полската столица Варшава, като това е станало на украинска територия, в района на границата. Новината съобщиха представители на Полша и на Украйна, предаде Франс прес. Полската железопътна компания ПКП каза, че става дума за влак с 206 пътници, който е осъществявал връзката Киев-Варшава. Ранени в удара няма.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили нарочно са взели под прицел влака. "Във Волин, на 2 километра от границата с Полша, руснаците са нанесли удар по локомотива на пътнически влак", съобщиха украинските държавни железници „Укрзализниця“ в Телеграм, предаде УНИАН.

🚨 BREAKING: Russian drone targeted a passenger train on the border with Poland.



"Russian barbarians are at your gate, dear partners. Act now: throw the full weight of your sanctions at Putin’s aggressive regime," Ukrainian Foreign Minister Sybiha wrote in response. pic.twitter.com/VsgQ2UGtPb — UNITED24 Media (@United24media) September 13, 2026

В съобщението се казва, че мониторингова група предварително е предупредила екипажа на влака за заплахата, благодарение на което няма пострадали. „Продължаваме да следим въздушните заплахи, да осигуряваме движението на влаковете и да предприемаме максимални мерки за безопасността на пътниците и железопътните работници“, се казва в съобщението.

Ръководителят на „Укрзализниця“ Александър Перцовски написа в социалните мрежи, че вече втори ден Русия нанася удари по железопътната инфраструктура. „Втори ден продължава непрекъснатата вражеска атака срещу държавните железници, атакувани са депа, гари, подвижен състав. Всички екипи са на местата си, дежурят, следят ситуацията, реагират и евакуират хората на безопасно място“, отбелязва той. Перцовски добави, че няма пострадали.

Междувременно министърът на външните работи Андрий Сибига реагира на руските удари в района на украинско-полската граница.

„Варварските удари на Русия край украинско-полската граница в Ягодин не са просто продължение на атаките ѝ срещу държавните граници на Украйна. Това е терорът на Путин, който „чука“ директно на вратите на ЕС и НАТО. Руските варвари вече са пред портите ви, скъпи партньори“, подчерта той.