Войната в Украйна:

Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

13 септември 2026, 17:33 часа 1042 прочитания 0 коментара
Снимка: ДСНС України
Русия удари по влакова линия, където се возят Борис Джонсън и други важни евросъветници (ВИДЕО)

Днешният руски удар с дрон по пътнически влак във Волинска област, пътуващ за Варшава, е нанесен по линия, по която пътуват често бившият британски премиер Борис Джонсън, основният съветник по националната сигурност на германския канцлер Фридрих Мерц Гюнтер Заутер и негови колеги-съветници по националната сигурност от Великобритания, Франция и Италия. Financial Times обаче уточнява, че във влака не е имало нито един високопоставен пътник от Западна Европа, но Spiegel твърди, че Заутер е бил във влака, както и Джонсън - на база думи на германския депутат (от Зелените) Робин Вагенер. Отделно, бившият шведски премиер Карл Билд потвърди в профила си в социалната мрежа "Х", че не е бил във влака, като удареният влак дошъл минути след неговия - Още: Руски дрон е поразил пътнически влак, пътуващ от Киев за Варшава (ВИДЕО)

Благодарение на предварително предупреждение от мониторингова група, проследяваща руски дронове, влакът е спрян и напълно евакуиран преди да се случи ударът. Затова никой от 206-те пътници или персонал на влака не е пострадал, съобщи "Укрзализница". Дронът е ударил директно локомотива, който вече е бил отделен. Ударът е причинил и пожар на близка бензиностанция и е повредил няколко паркирани товарни камиона близо до граничния контролно-пропускателен пункт - ОЩЕ: Руски удар затвори част от границата между Украйна и Полша. Русия вече унищожава украински лекарства (ВИДЕО)

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че руските сили нарочно са взели под прицел влака, а украинският външен министър Андрий Сибиха определи случилото се за опит на Путин "да почука" на входната врата на НАТО.

Заглавна снимка: Архив, илюстративна

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Борис Джонсън руски дрон война Украйна удар с дрон влак Киев - Варшава
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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