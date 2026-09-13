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Извънредна ситуация в Литва: Обявиха въздушна тревога, вдигнаха изтребители

13 септември 2026, 15:20 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Извънредна ситуация в Литва: Обявиха въздушна тревога, вдигнаха изтребители

В Литва беше обявена въздушна тревога. Причина за това вероятно е дрон, нахлул в страната. Самолети на НАТО, изпълняващи мисия за противовъздушна отбрана в Литва, бяха вдигнати по тревога. Поради заплахата полети към и от летище Вилнюс бяха временно спрени.

Жителите са посъветвани да потърсят подслон на безопасно място. Ако бъде забелязан подозрителен обект, хората трябва да се отдалечат от него и да се обадят на 112.

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Литва война Украйна въздушна тревога
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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