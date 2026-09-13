Извънредна ситуация в Литва: Обявиха въздушна тревога, вдигнаха изтребители

В Литва беше обявена въздушна тревога. Причина за това вероятно е дрон, нахлул в страната. Самолети на НАТО, изпълняващи мисия за противовъздушна отбрана в Литва, бяха вдигнати по тревога. Поради заплахата полети към и от летище Вилнюс бяха временно спрени.
⚡️ An air raid alert was declared in Lithuania due to a possible drone— NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2026
NATO fighter jets carrying out an air defense mission in Lithuania were scrambled. Due to the threat, flights to and from Vilnius Airport were temporarily suspended.
Residents are advised to take shelter in… pic.twitter.com/sHYzxFY3WM
Жителите са посъветвани да потърсят подслон на безопасно място. Ако бъде забелязан подозрителен обект, хората трябва да се отдалечат от него и да се обадят на 112.
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