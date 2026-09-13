Рейтингът на Макрон се срина до рекордно ниско ниво

Френският президент Еманюел Макрон отбелязва рекордно ниско ниво - едва 16% одобрение. Това става ясно от последното проучване на Ipsos. Така Макрон отбелязва ниво, по-лошо и от кризата, предизвикана по време на протестите на т.нар. "жълти жилетки" и се приближава до нивото на неодобрение на предшественика си Франсоа Оланд.

Още: Докато Франция гори: СНИМКИ на Макрон на джет предизвикаха нова буря

Дори сред привържениците на собствения му лагер благосклонността към макрон спада с 19 пункта. Премиерът Льокорно също е на много ниско ниво одобрение от едва 20%. Според експерти, основна причина за лошите резултати е спадащата покупателна способност на французите. Макрон не може да се кандидатира отново през 2027 г., но атмосферата на „края на управлението“ влачи надолу всички заедно с него, отбелязва Ройтерс.

Още: "Икономист": Франция може да се окаже най-голямата пречка пред членството на Черна гора в ЕС