Кипър спира програмата "гражданство срещу инвестиции" заради злоупотреби (ВИДЕО)

Предложението на двамата министри се основава на дългогодишни слабости, злоупотреба и използване на разпоредбите на инвестиционната програма

Решението дойде часове след като базираната в Катар Ал Джазира пусна кадри на служители, за които се твърди, че се опитват да помогнат на лице, действащо като клиент с криминално досие, да придобие кипърски паспорт.

Exclusive: We go undercover to expose how a criminal can obtain a European passport. It involves an alternative, unofficial route through the Cyprus Investment Programme, and carries a higher price tag.

The #CyprusPapers Undercover pic.twitter.com/xVORmPpPB8