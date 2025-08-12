Съхраняването на слънчева енергия в батерии набира скорост

Войната в Украйна:

12 август 2025, 07:20 часа 321 прочитания 0 коментара
Соларни паркове масово инвестират в батерии. Отскоро "Електроенергийният системен оператор" (ЕСО) дава всеки ден оперативни данни за електроенергията в тях. Тези батерии са изцяло частни инвестиции. До момента са инсталирани около 500 мегавата батерии с общ капацитет за съхранение около 1300 мегаватчаса, произведени от соларни централи. "На този етап тези мощности може да покриват само 1.5% от дневното потребление в страната, но само до няколко месеца или година вече ще има инсталирани между 7000 и 10 000 мегавата батерии, които ще покриват 10-15% от дневното потребление", посочи Ангелин Цачев, директор на ЕСО.

"Така електроенергията в батерии ще се превърне в сериозен фактор на пазара, а токът, който се произвежда от инсталираните 5500 мегавата соларни мощности в страната ще има къде да се съхранява и няма да претоварва мрежата, а ще бъде използван в пиковите часове на високо потребление", обясни още Цачев пред в. "Сега".

В ЕСО са постъпили заявления за присъединяване към мрежата на батерии с 12 000 мегавата мощност с капацитет за съхранение 34 000 мегаватчаса, като за 7500 мегавата от тях с капацитет 23 мегават часа вече има подписани предварителни договори за присъединяване към мрежата на ЕСО.

От обясненията на стана ясно, че все още нито една конвенциална електроцентрала не е изградила система за съхранение с батерии, но има заявки от ТЕЦ "Контур глобал" и ТЕЦ "Бобов дол".

"От 24 до 48 часа може да се съхранява електроенергията в подобна батерия. Тя е литиево-йонна и е на същия принцип като батерията на мобилните телефони", обясни Цачев.

Цачев коментира и нестихващия интерес за изграждане на соларни паркове. За първите шест месеца на 2025 г. са присъединени нови 500 мегавата, с което общо мощностите от фотоволтаичните централи достигат 5500 мегавата. Други 1000 чакат одобрение за присъединяване. "След промяна в методиката за балансиране търговските участници с електрически мощности с непостоянен характер са се "дисциплинирали" и на този етап няма притеснения за балансирането на системата", изтъква изпълнителният директор на ЕСО. По думите му, по този показател България е сред първите 5 страни в Европа.

За първите 7 месеца на годината са изнесени 1.500 млн. мегаватчаса ток, като през юли износът е повече от вноса.

