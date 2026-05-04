Това ли е краят за Сити?! "Гражданите" допуснаха кошмарен обрат, избегнаха най-лошото, но сякаш подариха титлата на Арсенал

Манчестър Сити и Евертън завършиха 3:3 в двубой от 35-ия кръг на Висшата лига. "Гражданите" поведоха в резултата, но през втората част допуснаха обрат до 1:3. Все пак дълбоко в добавеното време Жереми Доку ги спаси от загуба. Тимът на Пеп Гуардиола остава втори със 71 точки, на пет зад лидера Арсенал, но и с мач по-малко. „Карамелите“ са десети с 49.

Доку спаси Сити от загуба

В средата на първата част Семеньо не съумя да материализира две изгодни възможности, стреляйки в аут. По-активните действия на гостите обаче дадоха резултат в 43-тата минута, когато Шерки изведе Доку, а белгийското крило матира Пикфорд за 0:1. След почивката момчетата на Дейвид Мойс показаха друго лице. В рамките на 5 минути Донарума два пъти трябваше да показва своя рефлекс, за да спре Ндиайе.

В 69-ата минута обаче стражът остана безпомощен. Появилият се от скамейката Бари се възползва от грешка на Гехи, за да изравни. Малко по-късно Джейк О‘Брайън засече с глава центриране от корнер на Джеймс Гарнър и осъществи пълния обрат. В 81-вата минута Бари покачи преднината на Евертън. Тъкмо когато титлата изглеждаше мираж за Сити, Ковачич пусна превъзходен пас към Холанд, който върна интригата 3:2.

До последния съдийски сигнал момчетата на Гуардиола хвърлиха всички усилия в атака. Дори стражът Донарума се включваше при статични положения. При едно от тях изчистена топка се озова в Доку, който си освободи пространство и прати топката неспасяемо с шут в ъгъла за 3:3.

