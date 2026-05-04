Фицо потвърди: Ще съм в Москва на 9 май, но не на парада. Във Воронеж няма да има дори парад

04 май 2026, 21:17 часа
Снимка: Getty images
"Ще положа цветя на Гробницата на Незнайния воин на Червената армия, за да благодаря на словаците за тяхното освобождение, и ще имам кратка среща с президента Путин. Това е всичко. Няма да отида на военния парад". Това заяви словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от неправителствената словашка медия SME.

Изявлението беше направено по време на посещението на Фицо в Ереван за срещата на върха на Европейската политическа общност. Никой от присъстващите не попитал Фицо за пътуването му до Русия, каза той. Фицо обаче проведе разговори с украинския президент Володимир Зеленски, който заяви, че не изключва възможността украински далекобойни дронове да се появят на Червения площад на 9 май - Още: Зеленски: Русия не предвижда военна техника за парада на 9 май, украински дронове може да дойдат (ВИДЕО)

От своя страна руското военно министерство обяви, че по заповед на руския диктатор Владимир Путин Русия обявява примирие във военните действия с Украйна за периода 8-9 май. То не е съгласувано официално с Украйна - дори руското военно министерство го уточнява с изречението, че "руската страна се надява украинската страна да последва примера ѝ". Има и заплаха, че ако Украйна атакува Москва, ще последва масиран ракетен руски удар по "центъра на Киев". Вече обаче има данни от мониторингови украински канали за поредна порция украински далекобойни дронове, насочени към Москва - има данни за около 200 изстреляни дрона:

По-рано беше съобщено, че Фицо ще пътува до Русия по суша, защото редица европейски държави отказаха да допуснат самолета му по маршрут за Москва.

Междувременно, Воронеж официално отмени парада за Деня на победата. Причината е очевидна - заплахата от украинските далекобойни дронове. Съответното официално съобщение за отмяната на събитието направи губернаторът на Воронежка област Александър Гусев. По думите му, "маршът" на Безсмъртния полк ще е само онлайн.

Източник: SME

Ивайло Ачев Редактор
