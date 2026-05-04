Преврат, вместо парад: Кой ще се осмели да свали Путин от власт?

Бившият руски военен министър Сергей Шойгу "е свързан с риска от опит за преврат, тъй като запазва значително влияние във висшето военно командване". Това гласи част от текста на разузнавателен доклад от неназована европейска държава, публикуван на 4 май 2026 г. сутринта. На този фон, според документа, получен от медиите, Кремъл рязко е засилил мерките за сигурност около диктатора Владимир Путин. Докладът беше споделен с редица издания, вкл. CNN, Financial Times, а от рускоезичните - от "Важные истории".

Паника в Кремъл: Путин се страхува от преврат

Докладът

В доклада се отбелязва, че арестът на бившия заместник и близък сътрудник на Шойгу, Руслан Цаликов, на 5 март се разглежда като „нарушение на мълчаливите споразумения за имунитет в рамките на елита, отслабва позицията на Шойгу и увеличава вероятността самият той да стане обект на наказателно преследване“. Отбелязва се още, че Кремъл и лично Путин са загрижени за риска от заговор за преврат или опит за преврат от март месец насам. Конкретно руският диктатор Владимир Путин е „особено загрижен за използването на дронове за евентуален опит за убийство от членове на руския политически елит“.

Докладът не предоставя доказателства в подкрепа на теорията за риск от преврат от Шойгу, който преди това е бил смятан за един от най-близките съюзници на Путин. Като се има предвид, че публикацията може да е насочена към дестабилизиране на Кремъл, е интересно, че европейското разузнаване на практика едновременно предупреждава руското ръководство за заплахата от преврат, отбелязва CNN.

Мерки за сигурност

На този фон Кремъл рязко засили мерките за лична сигурност около Путин, като инсталира системи за наблюдение в домовете на най-близките му сътрудници – готвачи, бодигардове и фотографи и други служители, работещи с Путин. На тях им е забранено да използват обществен транспорт, се посочва още в доклада. Посетителите на Путин трябва да преминат двойна проверка, а служителите от неговия близък кръг имат право да използват само телефони без достъп до интернет. Според доклада, служители на ФСО сега извършват мащабни проверки с кучешки екипи и са разположени по бреговете на река Москва, готови да реагират на атаки с дронове.

Също така руските сили за сигурност рязко намалиха броя на местата, които Путин редовно посещава. Президентът и семейството му са спрели да ходят в резиденциите си в Московска област и Валдай. От началото на годината Путин не е посещавал военни съоръжения, въпреки редовните си пътувания през 2025 г. Кремъл публикува предварително записани видеоклипове с него. От началото на войната в Украйна през 2022 г. Путин също така прекарва седмици в модернизирани бункери, често в Краснодарски край, пише още в доклада.

Знаковото убийство

Някои мерки за сигурност са въведени след среща, на която е присъствал Путин три дни след убийството на генерал-лейтенант Фанил Сарваров в Москва на 22 декември. Срещата е включвала напрегнат обмен на мнения между висши военни ръководители. Началникът на Генералния щаб Валерий Герасимов критикува директора на ФСБ Александър Бортников за това, че не е осигурил защитата на офицерите. В доклада се отбелязва, че „подчертавайки страха и деморализацията сред военните, Герасимов остро критикува представителите на службите за сигурност“. В отговор Бортников се оплаква от липса на ресурси и персонал.

В документа се посочва още: „В края на срещата Путин призова за спокойствие, предлагайки нов работен формат и инструктирайки участниците да представят конкретни решения на проблема в рамките на една седмица.“ В крайна сметка беше решено да се разширят правомощията на Федералната служба за охрана (ФСО) – структура, която по това време е охранявала само Герасимов сред високопоставените военни офицери – и да се разшири защитата ѝ до десет допълнителни командири. В доклада се твърди, че засилването на личната охрана на Путин е станало след разширените отговорности на ФСО. Информация за засилените мерки за сигурност около Путин се появи няколко дни след като Кремъл обяви промяна във формата на парада на 9 май, отменяйки участието на военна техника.

Списък на генералите, обхванати от ФСО:

Генерал-полковник Николай Богдановски, първи заместник-началник на Генералния щаб

Генерал-полковник Сергей Истраков, заместник-началник на Генералния щаб

Генерал-полковник Алексей Ким, заместник-началник на Генералния щаб

Генерал-полковник Сергей Рудской, началник на Главно оперативно управление на Генералния щаб

Генерал-полковник Виктор Познихир, първи заместник-началник на Главно оперативно управление на Генералния щаб

Генерал-лейтенант Станислав Гадзимагомедов, началник на Националния център за управление на отбраната (НДЦУО на РФ)

Адмирал Игор Костюков, началник на Главно разузнавателно управление (ГРУ)

Генерал-полковник Владимир Зарудницки, началник на Военната академия на Генералния щаб

Генерал-полковник Александър Чайко

Генерал-полковник Михаил Мизинцев

Не подкрепят Путин

Припомняме, че на по-рано журналистът Христо Грозев коментира в свое интервю за украинската медия UA News, че не изключва сценарий, при който части от руските служби за сигурност да бъдат използвани да предизвикат улични протести срещу Путин, за да бъде той свален – както се е случвало в миналото зад граница, конкретен пример е Казахстан, където точно преди руската инвазия в Украйна се стигна и до военно положение след протести за високите цени на горивата. Протестите там бяха автентични, но бяха канализирани от спецслужбите, каза Грозев. Той е категоричен, че по-голямата част от руската олигархия и служби не подкрепят Путин и добре знаят, че няма никакъв нацизъм в Украйна. Те чакат правилния момент за "дворцов преврат", когато достатъчно руснаци излязат на улицата заради липса на храна, пълна мобилизация или прекалено вече много убити руски войници в Украйна.

