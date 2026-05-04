Прогноза за времето - 5 май 2026 г. (вторник)

През нощта облачността над централните и източните райони ще се разкъса и намалее и до сутринта над страната ще се установи ясно време. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат предимно между 3° и 8°, в София - около 4°. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд главно над Южна България ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър, който към края на деня ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, а в София - около 21°.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността около и след обяд. Само на отделни места ще превали слаб дъжд, по най-високите върхове на Рила и Пирин - сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра - около 5°.

Повече слънце и по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 13°-15°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Източник: НИМХ