Кола се вряза в тълпа близо до мястото, където ще е Мюнхенската конференция по сигурността (ВИДЕО, СНИМКИ)

Мащабна полицейска операция тече в германския град Мюнхен, където автомобил се е врязал в група хора днес, 13 февруари. BILD съобщава, че най-малко 20 души са били ранени, докато информацията на полицейските сили е за „няколко“ пострадали. Инцидентът става в навечерието на Мюнхенската конференция по въпросите за сигурността, която трябва да започне утре, а по-късно днес в баварската столица пристигат вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и украинският лидер Володимир Зеленски.

Мястото на инцидента е "Зайдлщрасе" - много близо до хотел Bayerischer Hof, където ще се проведе конференцията със световните лидери.

The car ramming incident in Munich happened in a location very close to the Hotel Bayerischer Hof, where the Munich Security Conference will be held in the coming days. pic.twitter.com/CIuBtMqpXH — Clash Report (@clashreport) February 13, 2025

Полицейската операция се провежда в близост до централната жп гара, съобщи говорител на полицията.

Водачът е задържан

Впоследствие униформените съобщиха, че шофьорът е бил задържан на място и "обезопасен", като „в момента не представлява допълнителна опасност“. Служителите не са предоставили повече информация за водача. BILD пише, че преди ареста са се чули изстрели.

Те добавиха, че ще има смущения в движението около мястото на инцидента, цитирани от Sky. Кметът Дитер Райтер обяви, че е "шокиран" и че мислите му са с близките на пострадалите.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O — Sandra Demmelhuber (@SDemmelhuber) February 13, 2025

Автомобилът е Mini Cooper. Инцидентът е станал около 10:30 ч. местно време (11:30 ч. българско). Сега полицията разследва дали шофьорът се е блъснал в тълпата умишлено, или е объркал педала на газта и спирачката.

Verdi Demo in München.

Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi — AlternativeMitte (@ZamirSh11842484) February 13, 2025

Врязване в митинг

Тълпата, в която се е врязала колата, изглежда, е била на митинг, организиран от профсъюза Verdi. Той е вторият най-голям германски синдикат и е със седалище в столицата Берлин. Създаден е на 19 март 2001 г. в резултат на сливането на пет отделни профсъюза и е член на Германската конфедерация на профсъюзите (DGB).

BREAKING🚨: Vehicle Strikes Crowd in Munich, Germany; Multiple Injuries Reported - According to Local Media pic.twitter.com/j9FhlcN6IE — Officer Lew (@officer_Lew) February 13, 2025

Профсъюзът протестира с искане за 8-процентно увеличение на заплатите, по-високи бонуси и три допълнителни почивни дни. Обществени заведения като болници, плувни басейни и детски градини, а и улични чистачи, също се планира да стачкуват.

Разплакани и разтреперани хора

Според репортер, който е бил на мястото на инцидента в Мюнхен, хората са „плакали и треперели“ след случилото се.

A vehicle is reported to have ploughed through a crowd of people on a street in Munich pic.twitter.com/ZzAeeFyFDY — earthmemes (@earthmemez) February 13, 2025

Журналистката Сандра Демелхубер предаде, че автомобил се е врязал в хората от митинга, като един човек е останал „да лежи на улицата“, а „млад мъж е бил отведен“ от полицията. Тя смята, че сред ранените има и дете.

Профсъюзът Verdi заявява, че не разполага с никаква информация за инцидента.