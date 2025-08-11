Обявиха първите изпълнители на SPICE Music Festival 2026

SPICE Music Festival 2025 приключи - десетки хиляди фенове на музиката от 90-те до днес се забавляваха в Бургас. Започва подготовката за осмото издание на фестивала през 2026, обявиха организаторите. На 7 и 8 август 2026 Морска гара – Бургас отново ще бъде сцена на най-голямото събитие в България, посветено на музиката от 90-те години до днес. Нова вълна от любими артисти, чиито хитове са част от саундтрака на цели поколения, ще пристигнат в Бургас.

Първи обявени имена

Първите потвърдени имена за SPICE Music Festival 2026 са: Thomas Anders от легендарното дуо Modern Talking, британското поп дуо Right Said Fred, шведската банда Rednex, емблематичният глас на Ace of Base – Jenny Berggren, и американският певец Dante Thomas. Всички те ще излязат на сцената с най-големите си хитове, които продължават да събират фенове по целия свят.

Гостите на фестивала могат да очакват не само впечатляващи концерти, но и богата програма от допълнителни активности, изненади и специални зони за забавление. Всеки момент за десетките хиляди посетители на SPICE Music Festival е повод за споделени емоции – от първите акорди на любимите песни, до последните мигове под нощното небе на Бургас.

Билети за SPICE Music Festival 2026 вече са в продажба на ticketstation.bg/bg/e21502-spice-2026-promo-tickets. Очаква се скоро още новини и имена от програмата на осмото издание на фестивала през 2026 г.

