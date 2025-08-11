Страх от предателство: Знак за внимание за Европа и Украйна преди срещата Тръмп – Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Тази седмица безспорно е считана от всички експерти, анализатори и политически лидери за решаваща относно Украйна – ще има ли най-после перспектива за мир или войната ще продължи още дълго време. На 15 август, в Аляска предстои среща между американския президент Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин. Ключови подробности за срещата още не са ясни – дали тя ще се превърне в тристранна, т.е. ще дойде и украинският президент Володимир Зеленски, какви точно предложения ще обсъждат Тръмп и Путин и дори в колко часа ще започне срещата.

САЩ натискат Украйна, но засега по-леко

Спекулация от почивните дни предизвика доста бърза и силна реакция от Европа. Става въпрос за появилата се първо в германския таблоид Bild информация, че специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф изобщо не е разбрал какво всъщност му предлага Путин за Украйна. Първоначалната информация от срещата между двамата в Москва беше, че Путин искал Донецка и Луганска област и в замяна на това щял да спре военните действия в Запорожка и Херсонска област, заговори се дори за „мирно изтегляне“. Само че според Bild руският диктатор всъщност имал предвид изтегляне не на своята окупационна армия, а на украинската. Същата информация се появи часове по-късно в The Wall Street Journal. Дали е истина – много показателно е, че Тръмп досега не е обелил и дума по въпроса какво свърши Уиткоф – Още: Пълна каша: Уиткоф погрешно е разбрал Путин за примирието и е оплескал всичко

Реакцията от страна на Украйна и Европа е красноречива. От 9 август насам украинският президент Володимир Зеленски повтаря, че не може да става и дума за признаване на украински земи за руски. "Всеки вижда, че няма реална крачка от Русия към мира - нито действия за спиране на войната по земя и въздух, които биха могли да спасят животи. Ето защо са необходими санкции, нужен е натиск. Необходима е сила – силата преди всичко на Съединените щати, силата на Европа, силата на всички нации по света, които искат мир и стабилност в международните отношения. Щом Русия не иска да спре войната, значи икономиката ѝ трябва да бъде спряна", заяви Зеленски снощи, в поредното си традиционно вечерно видеообръщение.

Междувременно, европейският външен министър Кая Калас обяви среща на европейските външни министри днес, 11 август, предаде Reuters. Причината е именно срещата между Тръмп и Путин, с акцент какво точно ще говорят двамата. Визията, която Калас застъпи и която публично всички големи сили в Европа повтарят – нищо не може да бъде договорено за Украйна без Украйна. Има желание и на големите европейски лидери за среща с Тръмп преди американският президент да се срещне с Владимир Путин. Но на този фон, зам.-главният редактор на Bild Паул Ронцхаймер публикува материал със заглавие "Украйна се страхува от предателство на Запада" и набляга точно на перспективите Тръмп да договори с Путин сделка за Украйна, без преди това да има съгласие за това от Киев. Отново, надеждата е Европа да се окаже достатъчно силна спирачка за Тръмп и да няма нова Ялта.

Германският канцлер Фридрих Мерц открито заяви, че Зеленски трябва да е част от срещата на Тръмп с Путин. Каквито и да е въпроси за територия и земи не може да се решават без украинско и европейско участие, настоя той. Мерц настоява и за нови санкции срещу Русия, защото сегашната ситуация е такава, че Путин не се счита за достатъчно притиснат да търси истински мир:

German Chancellor Friedrich Merz said Zelensky should be included in the Trump-Putin meeting in Alaska, stressing that territorial issues cannot be decided without Europeans and Ukrainians. He hopes the summit will lead to a ceasefire in Russia’s war against Ukraine. pic.twitter.com/pVBzK2Cpk5 — WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2025

Сигнал, че САЩ искат мир даде и американският вицепрезидент Джей Ди Ванс в интервю за Fox News. Но Ванс даде и друг сигнал – САЩ няма повече да подкрепят Украйна така, както при Байдън, само че ще продават оръжие на Европа и тя може да купува за Украйна. С други думи – Европа да плаща сметката, ако войната продължава – Още: Джей Ди Ванс: Спираме финансирането на войната в Украйна, Европа може да купува оръжие от нас (ВИДЕО)

Сенаторът-републиканец Линдзи Греъм също говори пред NBC и на въпрос дали Украйна трябва да предаде на Русия част от земите си за мир, многозначително Греъм заговори за корейския вариант – т.е. да има спиране на военните действия по сегашната линия на боеве, без да има подписан официален мир. "Украйна няма да изхвърли всеки руснак (руски войник), а Русия няма да стигне до Киев – затова ще има размяна на земи накрая", каза Греъм:

Senator Graham believes Ukraine will not expel all Russian forces and Russia will not advance on Kyiv, so a territorial exchange is likely in the end. He also argues that continued arms support for Ukraine is essential to deter Russia with Europe’s strongest army. pic.twitter.com/ED4rD6GMtm — WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2025

Същевременно сенаторът заяви и друго – за да няма Трета световна война, Украйна трябва да бъде така въоръжена така, че Русия да бъде сдържана "от най-смъртоносната армия в Европа". Това е украинската, така е и сега. Греъм каза тези думи след като му беше припомнено как при негова визита в Украйна е заявил, че войни не се приключват като си даваш земята на агресора и че ако Путин не бъде спрян, ще продължи напред, а това увеличава шансовете за война между НАТО и Русия. Всъщност Греъм призна, че през 2021 година САЩ и Западът не са почнали навреме да въоръжават и подкрепят Украйна така, че да не може армията на Путин да навлезе и окупира големи украински територии:

US Senator Lindsey Graham:



What will stop a third war is to keep arming Ukraine so that Russia will be deterred by the most lethal army in Europe right now which is Ukraine. pic.twitter.com/TaRCJhCo9z — Clash Report (@clashreport) August 10, 2025

Пред CNN американският посланик в НАТО Мат Уитакър коментира, че разбира украинската позиция, че не може да се отстъпват на Русия големи парчета украинска земя, обаче трябвало войната да бъде спряна. "Можем да спасим хиляди животи със сделка", настоя Уитакър – не директен, но показателен по-завоалиран натиск:

US Ambassador to NATO Matt Whitaker said he understands Zelensky’s position that no large territories will simply be given up without a fight, but stressed the need to end the war and save thousands of lives through an agreement.



He called the upcoming Trump-organized meeting… pic.twitter.com/gbk4W4Xdzl — WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2025

Че Русия иска да говори само с Тръмп, а не с Украйна и Европа е видимо – хора като Дмитрий Медведев вече се изказаха в социалните мрежи как Европа само искала да попречи на САЩ да спрат войната в Украйна. Препратки за сигналите от Русия и то от знакови за обкръжението на Путин хора събра американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW в дневния си обзор. Руският политически анализатор Сергей Марков коментира пред The Washington Post, че основната цел на Путин със срещата в Аляска ще е да убеди Тръмп, че Украйна и Европа са по-голямата и важна пречка пред мира, а не Русия. Марков застъпва позицията на Путин – на първо място Зеленски бил виновен за войната, а на второ – европейските лидери.

Още: Уиткоф провалил примирие без отстъпка на земя? Силни сигнали, че Зеленски може да отиде при Тръмп и Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Сериозно понижение на военната активност в Украйна на дневна база има съгласно официалните украински данни. На 10 август са станали 137 бойни сблъсъка, с 23 по-малко спрямо 9 август. Руснаците са хвърлили 111 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 35 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 20 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 6009 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 150 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 4615 FPV дрона, което е със 700 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е основен фокус – 42 отбити руски пехотни атаки в там за изминалите 24 часа по официални украински данни. Още 33 са отблъснати в съседното от юг Новопавлоско направление. 19 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление – и това са единствените три участъка на фронта с двуцифрен брой руски пехотни атаки. За отбелязване е, че в пограничния район на област Суми и Курска област е имало само 2 руски пехотни атаки.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец публикува нов анализ каква е моментната ситуация на фронта. За Покровското направление той специално обръща внимание на северния фланг и селата Родинско и Червен Лиман. Нито едно от селата не е в руски ръце досега, уверява Машовец, който обаче съобщава за руски напредък от изток към Добропиля (Добро поле), а това е населено място, което е важно както за логистиката на Покровск, така и за тази на Константиновка като преден пост в украинския крепостен пояс Славянск – Краматорск. Машовец определя като особено тревожно случващото се точно към Добропиля и предупреждава, че мерки трябва да се вземат сега, докато все още няма големи укрепени руски позиции и сили в района. Въпросът е има ли ресурс от страна на Украйна да се вземат мерки, пита експертът.

AFU 42nd Mech Brigade strike RU position in

Horikhove, Donetsk Oblast

48.098337, 36.909564@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/2krAExExhD — imi (m) (@moklasen) August 9, 2025

Машовец коментира и Торецкото направление, откъдето руската армия всъщност напредва към северния фланг на Покровск и гледа към Константиновка. Основната непосредствена задача на руснаците е да завземат изцяло района Щербиновка – Новоспаско – Катериновка – Клебан-Бик, които от юг са защитени от язовира Клебан-Бик. Има малки руски групи почти в северните покрайнини на Щербиновка, казва украинският анализатор. От запад на Клебан-Бик явно руската армия е окупирала Яблоновка, добавя той – руското военно министерство официално обяви същото. "И най-важното е, че ще прережат пътя H-20, от Донецк към Константиновка. Очевидно украинските части ще трябва да напуснат Щербиновка и да се опитат да спрат настъплението на Трета и Осма обощвойскови руски армии по линията Плещеевка - Александро-Шултино и да задържат района Довга Балка - Илиновка - Бересток – Степановка", заключва експертът.

По отношение на североизточния фронт, Машовец казва, че руското военно командване хвърля повече усилия на северния фланг на град Купянск, в посока Голубовка – Радковка, както и да бъде удържана Кондрашовка, за да няма заплаха за руските щурмови групи при Радковка. Засега руснаците не могат да тръгнат по-на север, към Велики Бурлук, за да съединят фронта с Вовчанск, но за самия Купянск Машовец не е оптимист. Той смята, че шансът руснаците да превземат града е голям.

За Лиманското направление новините за украинците също не са добри, според Машовец. Той счита, че скоро украинската армия ще трябва да се изтегли от Серебрянския горски парк, в който боеве се водят де факто от есента на 2022 година. Причината – руснаците пробиха в село Торско и вероятно украинското предмостие през река Северски Донец при Серебрянския парк ще бъде елиминирано. Според Машовец, украинците ще се изтеглят в Ямполовка и ще организират защита по поречието на река Жребец. Засега обаче руските опити да има директен пробив от изток към Лиман не са успешни, няма и голяма руска активност към река Оскол и Борово, на южния фланг на Купянск.

За област Суми Машовец описва нещата като "неспокойно равновесие" - никой не може да направи нещо съществено, а украинският военен телеграм канал "Офицер" отчита ситуацията като положителна за Украйна, но с предупреждение, че който има повече дронове и войници, в по-дългосрочен план ще има предимство. Машовец добавя, че в Харковска област, във Вовчанск, руските опити за съществен пробив и пълно овладяване на града продължават безуспешно.

От юг на Покровск, за Новопавловското направление Машовец казва, че руската армия е много близо до това да овладее района между реките Вовча и Мокра Яла и да стигне до границата на Днепропетровска област на широк фронт – от Ивановка до Темировка.

Руските военнопропагандни телеграм канали "Рибар" и "Два майора" отчитат руски напредък при Степногорск, в Ореховското направление на Запорожка област. Но "Рибар" предупреждава, че е рано да се говори за превземане на Степногороск. Няма и никакви геолокализирани видеокадри, които да показват руски позиции в Степногорск.

Ukrainian forces use FPV drone with mounted shotgun to destroy russian “Molniya” kamikaze drones. pic.twitter.com/8D4FzjlaGg — WarTranslated (@wartranslated) August 10, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 71 дрона клас „Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна. Свалени са 59 дрона, а 12 са успели да нанесат удари на общо 6 места в Украйна, сочи сутрешната сводка на украинските ВВС. Там няма уточнение къде точно е имало попадения на руски дронове