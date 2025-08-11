Земетресението в Турция: Ето къде го усетиха в България

Войната в Украйна:

Силното земетресението, което разтърси Турция, е усетено в почти цяла България. Това е коментирал пред БТА дежурният сеизмолог в  Националния институт по геофизика, геодезия и география към Българската академия на науките (БАН) Тихомир Илиев. Припомняме, че земетресението с магнитуд 6.1 по Рихтер стана в 19:53 часа снощи. Бяха регистрирани около 20 вторични труса с магнитуд между 3.5 и 4.6 по Рихтер. То е било усетено в няколко града в западната част на Турция, включително Истанбул и туристическия център Измир.

Къде го усетиха в България?

Земетресението е усетено почти навсякъде в България, особено в Южна България - Пловдив, Хасково, Димитровград, Благоевград, Пазарджик, Кърджали, както и по морето в Бургас и Варна, информира дежурният сеизмолог на БАН. Земетресението е усетено дори и по високите етажи на сградите в София, както и на Север - в Русе и в централна България - в Горна Оряховица.

Земетресението в Турция и сеизмичната активност в България

Сеизмологът увери, че няма нищо притеснително като данни от земетресението в Турция, което да повлияе на сеизмичната активност в България.

По думите му в системата са регистрирани и т.нар. автършокове, които обаче не могат да се усетят от хората. ОЩЕ: След силното земетресение в Турция – съборени сгради, загинал и десетки ранени (ВИДЕА)

Деница Китанова
