Разкриха кой ще е новият спортен директор на ЦСКА

Големи български медии, сред които Sportal.bg. и dsport, разкриха името на наследника на Пауло Нога. Според тях новият спортен директор на ЦСКА се казва Бойко Величков. Той е юноша на „армейците“, с чийто първи отбор има 17 мача. Носил е още екипите на Левски, Ловеч, Велбъжд, Спартак Варна, Локомотив София, Черно море и Спартак Варна. На поста спортен директор има опит в Пирин Благоевград.

Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА

51-годишният специалист дебютира в професионалния футбол за Рилски спортист през 1993г. В Чардафон Габрово е през 1994/1995. През лятото на 1995 се завръща в ЦСКА. В началото на 1996 преминава в Литекс Ловеч, а през лятото отива в Левски София. След това играе последователно във Велбъжд Кюстендил, Спартак Варна, Локомотив София, немския Рот Вайс Оберхаузен от 2003 до 2005 година, гръцкия Илисиакос, Черно море и Спартак Варна, където приключва кариерата си.

След това става треньор като първоначално е асистент във Вихрен Сандански, а впоследствие е старши треньор на Чавдар Бяла Слатина и Локомотив Мездра. В периода 2012-2014 година е спортен директор в Локомотив София. През 2012-а създава собствена школа за футбол в София. 

През лятото на 2024 г. той стана спортен директор на Пирин Благоевград, като в края на февруари тази година неговата оставка не бе приета, но той си тръгна от клуба, когато договорът му изтече след края на миналия сезон.

