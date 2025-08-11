Войната в Украйна:

Еврото започна седмицата с рязка промяна в курса

11 август 2025, 09:27 часа 498 прочитания 0 коментара
Еврото започна седмицата с рязка промяна в курса

Курсът на еврото спрямо долара в началото на седмицата претърпя рязка промяна, като скочи сериозно и отново доближава границата от 1,17 в междубанковата търговия във Франкфурт. През миналата седмица европейската валута падна драстично към щатския долар, след като през месец юли достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута. През настоящата седмица еврото отново тръгва с повишение.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1669 долара или над курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1648 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1775 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
