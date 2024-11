Кремълското промиване на мозъци: Деца от Мариупол се кълнат във вярност на Путинова Русия (ВИДЕО)

Около 200 деца положиха "клетва за вярност" към Путинова Русия в окупирания преди над 2,5 години от руската армия украински град Мариупол.

Ученици от филиала на училище 'Нахимов" в Мариупол участваха в така наречената клетва за вярност към "родината". Посланието - те са готови в бъдеще да станат войници (на Путин и наследството му): Умишлен глад: Съдът в Хага може да накаже Путин и за обсадата на Мариупол

Русия буквално унищожи родния град на тези деца и сега ги кара да положат "клетва", възмущава се беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Подли трикове: Как Русия отнема жилищата на собственици в Мариупол (СНИМКИ и ВИДЕО)

In occupied Mariupol, 200 children were forced to take an "oath of allegiance" to Russia



Students from a branch of the Nakhimov school in Mariupol participated in the so-called oath of allegiance to the "motherland."



More than 200 children attended the event.



Russia literally… pic.twitter.com/e7dHwiTK7S