Яник Синер най-накрая призна за "победата" над Григор Димитров на Уимбълдън

Световният №1 Яник Синер коментира "победата" си над Григор Димитров на Уимбълдън. Италианецът призна, че е имал "късмет", след като хасковлията беше принуден да се оттегли по време на 1/8-финалния им двубой на "свещената трева". Българинът водеше с 2:0 сета и изглеждаше сякаш е на път да победи Синер след пет години, преди контузия на гръдния мускул да го принуди да се откаже.

"Имах късмет срещу Григор"

Месец след този пометен двубой Синер най-накрая направи коментар по въпроса. В момента световният №1 е в Синсинати, където ще се опита да добави още един трофей към колекцията си. Той бе попитан за триумфа си на Уимбълдън, дошъл с помощ от Григор. Синер призна, че е имал късмет да победи българина.

"Имах късмет срещу Григор, но го приех като знак", каза Синер. "Никога не знаеш какво може да се случи и така е в тениса. Така че трябва да се опиташ да разбереш защо и как се случват определени неща. И след този мач наистина повиших нивото си на игра и играх много добър тенис. Беше много емоционален момент за мен и успях да празнувам с отбора си."

ОЩЕ: Синер показа джентълменство: Тъжен съм за Григор, заслужаваше да ме бие! (ВИДЕО)

Докато Синер се опитва да запази титлата си в Синсинати, Григор Димитров продължава да се възстановява от контузията, която получи по време на срещата им. Най-добрият български тенисист със сигурност ще пропусне и последния турнир от Големия шлем за сезона - US Open. Очаква се той да се завърне за началото на сезона в Азия.