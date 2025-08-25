Войната в Украйна:

Круизен кораб с близо 9000 души на борда претърпя повреда

Круизният кораб MSC World Europa е претърпял повреда на приблизително 8 морски мили от остров Понца, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Според бреговата охрана проблемът е възникнал в 7:25 часа тази сутрин, когато круизният кораб, плаващ от Генуа за Неапол с 8585 души на борда (6496 пътници и 2089 членове на екипажа), е съобщил за електрически проблем с двигателите си.

Бреговата охрана съобщава, че ситуацията на борда изглежда спокойна: времето и морските условия са благоприятни, а основните услуги за пътниците продължават да се осигуряват от бордовите генератори. 

Два влекача вече са отплавали – съответно от пристанищата Джоя Тауро и Неапол – за да помогнат на круизния кораб и след това безопасно да го докарат до пристанището на Неапол. ОЩЕ: Кораб пълен с тор заседна на входа на пристанище Бургас (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
