Режисьорът на "Титаник" и "Аватар" - Джеймс Камерън - стана милиардер

Джеймс Камерън се присъедини към малкия клуб на режисьорите милиардери, докато се готви да пусне поредната част от поредицата „Аватар“. Състоянието на режисьора премина границата от 1 милиард долара, което го поставя редом до Стивън Спилбърг, Джордж Лукас, Питър Джаксън и Тайлър Пери, съобщи "Форбс".

Богатството на Камерън идва почти изцяло от боксофис приходите му, като няколко от филмите му са сред най-касовите в историята на киното. Той остава единственият режисьор, направил три филма, всеки от които е спечелил повече от 2 милиарда долара в световен мащаб: "Титаник" (1997), "Аватар" (2009) и "Аватар: Природата на водата" (2022).

"Аватар" все още държи титлата на най-касовия филм в историята с 2,9 млрд. долара в световен мащаб, а „Аватар: Природата на водата“ е третият най-касов филм с 2,3 млрд. долара.

Като цяло, неговите филми са генерирали почти 9 милиарда долара от продажби на билети в световен мащаб, без да се включват приходите от повторни издания, домашно кино и допълнителни права.

Продължението на "Аватар" обещава много повече

В момента той се подготвя за излизането на третата част от поредицата "Аватар", озаглавена "Аватар: Огън и пепел". Първите отзиви на критиците са положителни, а филмът е описван като "върховното кинематографично зрелище".

С участието на звездите Сам Уъртингтън, Зоуи Салдана, Сигорни Уийвър и Кейт Уинслет, които се завръщат в ролите си, първите реакции сочат, че частта ще донесе поредния боксофис хит на поредицата. Според прогнозите на „Форбс“, „Аватар: Огън и пепел“ се очаква да събере най-малко 200 млн. долара в боксофиса, „ако филмът оправдае високите очаквания“.

Самият Джеймс Камерън заяви, че очаква новият филм да донесе печалба, но ако не спечели достатъчно в боксофиса, за да може Disney да даде зелена светлина за четвърти и пети филм от поредицата, той ще напише книга, с която да приключи поредицата.

"Нямам никакво съмнение, че този филм ще донесе пари. Въпросът е дали ще донесе достатъчно пари, за да оправдае да го направил отново", каза той на Мат Белони в подкаста "The Town", информира БГНЕС.

