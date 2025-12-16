Войната в Украйна:

Българският INSAIT създаде важно стъпало за развитието на следващо поколение 3D системи за изкуствен интелект

16 декември 2025, 16:14 часа 181 прочитания 0 коментара
Българският INSAIT създаде важно стъпало за развитието на следващо поколение 3D системи за изкуствен интелект

Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски", съвместно с водещи международни научни институции, представя SceneSplat-49k - най-голямата публично достъпна колекция от висококачествени и сложни 3D сцени във формат Gaussian Splatting. Представя и SceneSplat-Benchmark - цялостна платформа за оценка на модели за Language Gaussian Splatting. SceneSplat-49k включва 48 856 реконструирани сцени от реалния свят, обхващащи както закрити, така и открити пространства, като 12 061 от тях са обогатени с езикови характеристики.

Създаването на набора от данни е резултат от значителен човешки труд и изчислителни ресурси в размер на 861 GPU-дни, което гарантира високо ниво на реализъм и разнообразие.

Language Gaussian Splatting позволява на системите с изкуствен интелект да взаимодействат с 3D среди чрез естествен език и да разбират пространствени и семантични отношения директно в три измерения. До момента развитието на такива системи беше ограничено поради липсата на мащабни, висококачествени 3D данни и стандартизирани методи за оценка.

Снимка: INSAIT

Още: Милион долара за наука: Google с ново дарение за българския институт INSAIT

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

SceneSplat-Benchmark адресира този проблем, като въвежда значително по-реалистични и предизвикателни условия за оценяване. Той обхваща 1060 сцени и 325 семантични класа и позволява директна оценка на моделите в 3D среда вместо чрез 2D проекции, което осигурява по-точна и надеждна оценка на разбирането на сцени на ниво пространство.

Участват няколко университета

Проектът е резултат от съвместната работа на INSAIT, Амстердамския университет, ETH Цюрих (Лаборатория по компютърно зрение), Нанкинския университет по аеронавтика и астронавтика, Университета „Джонс Хопкинс“, Университета в Пиза и Университета в Тренто.

Той представлява важна стъпка към развитието на следващото поколение 3D системи за изкуствен интелект с приложения в роботиката, виртуалната и добавената реалност и естественото взаимодействие между хора и машини.

Още: Български научен пробив: ИИ учи роботи да разбират заповеди и да управляват други роботи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
3D Изкуствен интелект INSAIT AI
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес