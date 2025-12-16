Русия: Няма да правим никакви териториални отстъпки в преговорите за Украйна

Русия не е готова да направи каквито и да било териториални отстъпки в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. Това каза днес заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков, цитиран от ТАСС. Агенцията отбелязва, че Рябков е имал предвид Донбас, Крим и територията, която Москва нарича "Новорусия" (Запорожка и Херсонска област - бел. ред.).

Той заяви, че през 2022 г. Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област са станали неразделна част от Русия. Там бяха проведени незаконни референдуми и в конституцията на Русия тези области бяха записани като руски. Референдумите не са признати от Украйна и Запада.

"В момента се получават четири субекта, които са неразделна част от Руската федерация. Не говоря за Крим. Тази история, както всички помним, се отнася за 2014 г. Така че общо имаме пет субекта и в никакъв случай не може да направим компромис по тях, защото според нас това ще бъде преразглеждане на един много фундаментален елемент от нашата държавност, заложен в нашата конституция", заяви Рябков в интервю за Eй Би Си Нюз.

Москва при никакви обстоятелства няма да се съгласи на разполагането на войски на западни страни в Украйна под каквато и да е форма, включително в рамките на НАТО, подчерта още Рябков в интервюто. На уточняващия въпрос дали Русия ще бъде готова за разполагане на европейски сили в Украйна, не в рамките на НАТО, Рябков отговори: "Не, не и още веднъж не".

