След падането на кабинета: Оставки в БСП

След падането на правителството на Росен Желязков, в което участваха от БСП, заваляха оставки на "Позитано" 20. На днешното си заседание - оставка подаде цялото Изпълнително бюро на БСП, научи Actualno.com от свои източници, а по-късно потвърдиха и от пресцентъра на БСП. Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, се казва в съобщението от партията.

Какво предстои?

Заседанието на Националния съвет, което се обсъждаше за тази седмица, беше насрочено за 10 януари 2026 г. Така нареченият Пленум е органът, който може да избере ново Изпълнително бюро, и който може да вземе решение за насрочване на конгрес, където евентуано да се реши въпросът с лидерството в БСП.

Недоволството в партията и ще има ли оставка на Зафиров?

В публичното пространство се чуваха гласове от депутата от левицата Иван Петков, който заедно с народния представител Галин Дурев не подкрепяха кабинета "Желязков" във вотовете на недоверие, че участието на партията във властта е било грешка.

Призив за оставка имаше и от отделни структури, като например БСП - Кюстендил. Имаше и по-остри призиви за оставка на лидера, като например от страна на бившия евродепутат Момчил Неков. Той обаче не е член на Националния съвет на партията. Ето защо големият въпрос е дали ще има мнозинство срещу Зафиров в Националния съвет.

Прави впечатление още, че на брифинга след оставката на кабинета - зад Зафиров бяха Калоян Паргов от БСП - София, така и досегашните министри Манол Генов и Иван Иванов, шефът на групата в парламента Драгомир Стойнев, което означава, че поне привидно повечето лагери от партията не са против лидера.

От този брифинг отсъстваха спортният министър Иван Пешев, но по-важно е отсъствието на социалния министър Борислав Гуцанов, който беше опонент на Зафиров на конгреса в началото на годината, но който също заемаше министерски пост в правителството.