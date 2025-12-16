Кабинетът подаде оставка:

След падането на кабинета: Оставки в БСП

16 декември 2025, 16:22 часа 1386 прочитания 0 коментара
След падането на кабинета: Оставки в БСП

След падането на правителството на Росен Желязков, в което участваха от БСП, заваляха оставки на "Позитано" 20. На днешното си заседание - оставка подаде цялото Изпълнително бюро на БСП, научи Actualno.com от свои източници, а по-късно потвърдиха и от пресцентъра на БСП. Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, се казва в съобщението от партията. 

Какво предстои?

Заседанието на Националния съвет, което се обсъждаше за тази седмица, беше насрочено за 10 януари 2026 г. Така нареченият Пленум е органът, който може да избере ново Изпълнително бюро, и който може да вземе решение за насрочване на конгрес, където евентуано да се реши въпросът с лидерството в БСП. 

Недоволството в партията и ще има ли оставка на Зафиров?

В публичното пространство се чуваха гласове от депутата от левицата Иван Петков, който заедно с народния представител Галин Дурев не подкрепяха кабинета "Желязков" във вотовете на недоверие, че участието на партията във властта е било грешка. 

Призив за оставка имаше и от отделни структури, като например БСП - Кюстендил. Имаше и по-остри призиви за оставка на лидера, като например от страна на бившия евродепутат Момчил Неков. Той обаче не е член на Националния съвет на партията. Ето защо големият въпрос е дали ще има мнозинство срещу Зафиров в Националния съвет.

Прави впечатление още, че на брифинга след оставката на кабинета - зад Зафиров бяха Калоян Паргов от БСП - София, така и досегашните министри Манол Генов и Иван Иванов, шефът на групата в парламента Драгомир Стойнев, което означава, че поне привидно повечето лагери от партията не са против лидера.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От този брифинг отсъстваха спортният министър Иван Пешев, но по-важно е отсъствието на социалния министър Борислав Гуцанов, който беше опонент на Зафиров на конгреса в началото на годината, но който също заемаше министерски пост в правителството. ОЩЕ: Протестът успя! Кабинетът "Желязков" подаде оставка (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Actualno.com
Actualno.com Отговорен редактор
БСП Атанас Зафиров кабинетът Желязков 51 Народно събрание
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес