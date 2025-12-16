Кабинетът подаде оставка:

16 декември 2025, 16:25 часа 348 прочитания 0 коментара
Иззеха над 400 000 евро и ценности: Операция срещу прането на пари

Под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) от Национална следствена служба (НСлС), Главна дирекция “Национална полиция“-МВР (ГДНП) и Държавна агенция “Национална сигурност“ (ДАНС) е проведена специализирана акция по линия на организирана престъпност за изпиране на пари. Това съобщават на страницата на прокуратурата в интернет.

Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващия прокурор в СГП от 15.11.2024 г. Действията по събиране и проверка на доказателства се извършват от НСлС.

Предмет на разследване са обстоятелствата, свързани с дейността на организирана престъпна група за изпиране на пари от трафик и търговия с наркотици.   

В хода на операцията с предварително разрешение на Софийски градски съд на територията на град София са извършени претърсвания и изземвания от 8 апартамента и търговски обекта.

Иззети са редица веществени доказателства – мобилни устройства, множество документи за собственост на недвижими имоти, голям брой различни по вид ценности на висока стойност, парични суми в лева, долари, както и 400 000 евро. 

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на СГП.

Спасиана Кирилова
