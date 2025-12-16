Любопитно:

Зеленски: В Украйна не е останала нито една "жива" електроцентрала

Русия не спира с бруталните удари срещу енергийния сектор на Украйна, въпреки продължаващите преговори за мирен план. Всъщност тези атаки Владимир Путин ги използва като "лост в преговорите". Това каза украинският президент Володимир Зеленски на 15 декември при закриването на Германо-украинския бизнес форум, а видеото бе споделено във страницата му във Facebook.

"В продължение на много месеци нашият енергиен сектор е основната цел на руските удари - с дронове и най-вече с ракети. Всъщност няма нито една "жива" електроцентрала в Украйна, която да не е била повредена от руските удари. Но ние се борим, възстановяваме, работим, възстановяваме осветлението на хората, възстановяваме живота", каза Зеленски. 

Той добави, че "на такъв терористичен натиск", упражняван ежедневно от Русия, е "наистина трудно да се противостои".

Елена Страхилова
