Русия показа "перфектна" подводница, но скри повредената от Украйна част: Сателитите не лъжат (ВИДЕО, СНИМКИ)

Украинските удари с подводни дронове Sub Sea Baby на 15 декември срещу руската подводница клас "Кило" в Новоросийск най-вероятно са довели до повреди в кърмата на плавателния съд. Това показват сателитни снимки след експлозията, споделени от Радио "Свобода/Свободна Европа". Пълният обхват на повредите не е ясен, но е ясно, че взривът е бил мощен, дори да не е имало пряко попадение. Друга руска подводница е била преместена след това, но повредената остава на мястото си, става ясно от кадрите.

Satellite images after the SBU underwater drone explosion near a Russian submarine have been shared by Radio Svoboda.



The footage shows damage likely to the stern of the submarine. The full extent of the damage isn’t clear, but the blast was powerful even without a direct hit.… pic.twitter.com/uHMptopi1a — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2025

Акцията срещу руската подводница

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) проведе поредната уникална специална операция, като организира морска акция в Новоросийск - най-голямото руско пристанище на Черно море и основна точка за износ, особено на петрол. За първи път в историята подводни дронове Sub Sea Baby взривиха руска подводница от клас 636.3 „Варшавянка“ (по класификация на НАТО – клас "Кило"). Според СБУ в резултат на експлозията подводницата е претърпяла критични повреди и на практика е изведена от строя.

На борда са били разположени четири пускови установки за крилати ракети „Калибър“, които руснаците използват за нанасяне на удари по територията на Украйна.

In a historic first, Ukraine’s SBU used “Sub Sea Baby” underwater drones to strike a Russian Kilo-class submarine in Novorossiysk. The $400M vessel, armed with Kalibr cruise missiles, suffered critical damage and is now out of action. A joint op with Ukraine’s Navy. pic.twitter.com/QLvtyq1Tha — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 15, 2025

В информацията от СБУ се посочва, че цената на подводница от клас „Варшавянка“ (или "Кило") е около 400 милиона щатски долара. Предвид наложените на Москва международни санкции, строителството на подобна подводница понастоящем може да струва до 500 милиона долара.

Русия отрича да има щети

Русия твърди, че подводницата, ударена от украински подводен дрон, не е повредена. Кадри, публикувани от руския военен ТВ канал "Звезда", показват, че тя плава в Новоросийск, но внимателно се избягва показването на кърмата. Също така не е ясно кога са заснети тези кадри.

Изниква въпросът: ако подводницата е в добро състояние, защо не се покаже цялата?

🇷🇺 Russia says the 636 Varshavyanka submarine hit by a Ukrainian underwater drone is “undamaged.” Footage shows it afloat in Novorossiysk, but the stern, the reported impact zone, is carefully avoided, and it's not clear when this footage was recorded. If the sub’s fine, why not… pic.twitter.com/X8CcGFiSU7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 16, 2025

Капитан първи ранг Алексей Рульов, началник на пресслужбата на Руския черноморски флот, цитиран от ТВ "Звезда", каза следното: "Опитът на противника да саботира подводница с помощта на безпилотен подводен апарат се провали. Нито един кораб или подводница от Черноморския флот, разположени в залива на военноморската база Новоросийск, нито техните екипажи са пострадали в резултат на саботажа и функционират нормално".

