Радев и партия в новогодишната нощ? Политологът Ивайло Илиев с три въпроса, касаещи президента (ВИДЕО)

На този протест недоволството го описваме като социално, а не политическо. Това властово самочувствие и счупен диалог между общество и власт, съчетано със социално недоволство, доведе до канализиране на енергия, което ще бъде обидно да определим просто като протест на младите. Това заяви в предаването “Студио Actualno” политологът Ивайло Илиев, който е и част от екипа на Actualno.com.

Прожекторите са насочени към президента Радев - това, което чуваме, е, че партията на Радев вече се е случила, а всъщност има несигурност по тази тема. На протеста имаше и плакати срещу президента. Отдавна споделям тезата си, че Радев ще привлече основно негласуващи хора, счита Илиев.

По думите му това, което сме чули на протеста, е, че някакси лидерите на ПП-ДБ са били разпознати като носители на това недоволство, тъй като най-малко не са били освиркани от недоволството на гражданите. Виждаме и че младото поколение тепърва се запознава с тези политически лидери. Голяма част от тях дори не знаят, че ПП-ДБ беше във властта, Асен Василев беше финансов министър - това са малко камъни в тяхната градина.

Радев трябва да отговори на три въпроса: кой ще раздава мандатите, кой ще произнесе словото на Нова година, кой ще говори с потенциалните служебни премиери, обясни още Илиев. Ако се стигне до избори през март, това ще доведе до повишаване на избирателната активност, посочи още Илиев.

