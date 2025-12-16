Спорт:

През последните 50 години поп музиката е станала адски стресираща

16 декември 2025, 15:49 часа 239 прочитания 0 коментара
През последните 50 години поп музиката е станала адски стресираща

Дискусията за предимствата на днешната популярна музика спрямо хитовете от миналото е до голяма степен въпрос на вкус. Но независимо от вашето мнение по темата, едно нещо е ясно: поп музиката е обективно по-мрачна и по-стресираща от всякога. Убедителните статистически данни са представени в проучване на психолози от Виенския университет, публикувано наскоро в списанието "Scientific Reports".

Снимка: iStock

След като са взели всички седмични класации Billboard Hot 100 между 1973 и 2023 г., екипът използва стандартни методи за предварителна обработка, за да раздели текстовете на 20 186 песни. След това въвеждат тези текстове в специален алгоритъм, за да оценят песните въз основа на техните положителни или отрицателни настроения. Както са предвидили, изследователите са установили "значително увеличение на езика, свързан със стрес и негативни емоции" през последните пет десетилетия, пише "Popular Science".

Още: Плейлист за спокойствие: Музиката, лекуваща стреса при домашните любимци

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Освен това изглежда, че текстовете на хитовете в САЩ са се опростили значително през годините. Според авторите на проучването тези констатации корелират с нарастващите нива на депресия и тревожност, както и с предишни проучвания за увеличената негативност както в новинарските медии, така и в художествената литература.

Има ли връзка с травматични събития?

Снимка: iStock

Въпреки това, в прегледа на екипа има и някои неочаквани открития. Първо, те не установяват никаква ясна връзка между все по-мрачните и стресиращи песни и промените в средния доход на домакинствата. Второ, големи травматични събития в обществото, включително 11 септември 2001 г. и пандемията от COVID-19, не са довели до още по-мрачни песни. Напротив, тези кризи изглежда са довели до увеличение на по-позитивните, лирично сложни поп песни.

Още: Най-слушаните изпълнители и песни в Spotify за 2025 година

"Изненадващо, обществени сътресения като COVID-19 съвпадат с отслабване, а не с усилване на тези тенденции, което показва предпочитание към музика, несъответстваща на емоциите", пише екипът, въпреки че не стига до директна връзка между двете теми. 

"Макар че проучването прилага квазиекспериментален подход с прекъснати времеви редове, за да изследва промените около големи обществени събития, анализите остават наблюдателни по характер", добавят те. "По този начин всички наблюдавани разлики преди и след събития като 11 септември или COVID-19 представляват временни асоциации, а не окончателни причинно-следствени ефекти." Независимо от темата или сложността, изследователите считат, че техните открития подчертават важността на музиката в обществото – особено нейната способност да помага на слушателите да обработват и да се ориентират в един често труден свят, пише "Popular Science".

Цялото проучване ще откриете в "Scientific Reports".

Още: Учени: Славата може да окаже влияние върху продължителността на живот

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
музика стрес поп музика
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес