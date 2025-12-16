Войната в Украйна:

Руско правосъдие: Куп години затвор за марксисти за "сговор" за преврат. Тийнейджъри щели да взривяват петролопровода "Дружба"

16 декември 2025, 13:20 часа 170 прочитания 0 коментара
Руско правосъдие: Куп години затвор за марксисти за "сговор" за преврат. Тийнейджъри щели да взривяват петролопровода "Дружба"

Два случая от правораздаването в Русия привличат внимание в информационния поток през днешния 16 декември, 2025 година.

В Уфа петима членове на марксистка дискусионна група бяха осъдени на между 16 и 22 години затвор в колония с максимална сигурност. Те бяха обвинени в опит за "установяване на съветска власт" в Руската федерация, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Защо е важно да разказваме комунистическото минало на България?

Групата съществува от 2016 г. Членовете ѝ четат комунистическа литература – ​​първо в музей на Сталин, а по-късно и в собствените си апартаменти. През 2022 г. ФСБ получава сигнал, написан от наемник, който се е сражавал в милиците на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Той твърди, че по време на ковид пандемията марксистите са решили "да свалят правителството". "Доказателствата" включват туристическа екипировка, видео от пикник за 1-ви май и текст, наподобяващ декларация в стил Ленин. Службите за сигурност заключават, че това представлява план за въоръжен преврат.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Осъдените заклеймиха съда като "фашисти" - в съдебната зала след произнасяне на присъдата:

Междувременно, в Липецка област бяха арестувани четирима тийнейджъри, защото са опитали да саботират петролопровода "Транснефт-Дружба". Това е версията на ФСБ, пресслужбата на наследниците на КГБ публикува новината, тя е цитирана от ТАСС. Възрастта на арестуваните е между 14 и 17 години т.е. те могат да бъдат съдени за тероризъм, след като съответните законови промени бяха направени наскоро - Още: 14-годишните могат да бъдат съдени за саботажи в Русия: Путин подписа

Според ФСБ, тийнейджърите са планирали да взривят надземния участък от главния петролопровод в Лебедянски район на Липецка област. ФСБ заяви, че младите мъже преди това са подпалвали съоръжения на транспортната и енергийната инфраструктура в Русия. Руските служби казват, че това било подплатено с обещания за пари от украинските разузнавателни служни, за комуникация е използвана платформата Телеграм.

Още: Украйна пак взриви участък от руския петролопровод "Дружба" (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Комунизъм марксисти война Украйна нефтопровод Дружба
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес