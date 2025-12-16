Руско правосъдие: Куп години затвор за марксисти за "сговор" за преврат. Тийнейджъри щели да взривяват петролопровода "Дружба"

Два случая от правораздаването в Русия привличат внимание в информационния поток през днешния 16 декември, 2025 година.

В Уфа петима членове на марксистка дискусионна група бяха осъдени на между 16 и 22 години затвор в колония с максимална сигурност. Те бяха обвинени в опит за "установяване на съветска власт" в Руската федерация, съобщава беларуската опозиционна медия NEXTA.

Още: Защо е важно да разказваме комунистическото минало на България?

Групата съществува от 2016 г. Членовете ѝ четат комунистическа литература – ​​първо в музей на Сталин, а по-късно и в собствените си апартаменти. През 2022 г. ФСБ получава сигнал, написан от наемник, който се е сражавал в милиците на т.нар. ДНР (Донецка народна република). Той твърди, че по време на ковид пандемията марксистите са решили "да свалят правителството". "Доказателствата" включват туристическа екипировка, видео от пикник за 1-ви май и текст, наподобяващ декларация в стил Ленин. Службите за сигурност заключават, че това представлява план за въоръжен преврат.

Unbelievable! A communist coup foiled in Russia



In Ufa, five members of a Marxist discussion group were sentenced to 16–22 years in a maximum-security penal colony. They were accused of attempting to “establish Soviet power.”



The group had existed since 2016. Its members read… pic.twitter.com/PyVbIXrsud — NEXTA (@nexta_tv) December 16, 2025

Осъдените заклеймиха съда като "фашисти" - в съдебната зала след произнасяне на присъдата:

Междувременно, в Липецка област бяха арестувани четирима тийнейджъри, защото са опитали да саботират петролопровода "Транснефт-Дружба". Това е версията на ФСБ, пресслужбата на наследниците на КГБ публикува новината, тя е цитирана от ТАСС. Възрастта на арестуваните е между 14 и 17 години т.е. те могат да бъдат съдени за тероризъм, след като съответните законови промени бяха направени наскоро - Още: 14-годишните могат да бъдат съдени за саботажи в Русия: Путин подписа

Според ФСБ, тийнейджърите са планирали да взривят надземния участък от главния петролопровод в Лебедянски район на Липецка област. ФСБ заяви, че младите мъже преди това са подпалвали съоръжения на транспортната и енергийната инфраструктура в Русия. Руските служби казват, че това било подплатено с обещания за пари от украинските разузнавателни служни, за комуникация е използвана платформата Телеграм.

Още: Украйна пак взриви участък от руския петролопровод "Дружба" (ВИДЕО)