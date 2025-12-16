В Хага бе създадена Международна комисия за компенсации за щетите в Украйна

В Хага, Нидерландия, на 16 декември 2025 г. беше официално обявено създаването на International Claims Commission for Ukraine — международна комисия, която ще разглежда искове за компенсации за щети, причинени от руската пълномащабна инвазия в Украйна от февруари 2022 г. насам.

Инициативата е подкрепена от Нидерландия и Съвета на Европа, а над 35 държави вече са изразили подкрепа за нея.

Комисията ще работи с Register of Damage for Ukraine — международен регистър, създаден през 2023 г., който съдържа над 80 000 заявки за щети (включително загуби, разрушения, нарушения на човешките права и др.).

Задачата на Комисията ще бъде да разглежда искания за компенсации за причинени от войната щети, които в даден момент да бъдат изплатени от Русия. Това съобщи днес нидерландският министър на външните работи Давид ван Вел, цитиран от Ройтерс.

Ван Вел уточни, че работата на Комисията ще бъде по-скоро да събере и обобщи информацията за исканията и не дава гаранции на Украйна, че тези щети някога ще бъдат възстановени.

