В студените месеци има потенциал за нови протести: Павел Начев за енергията на улицата (ВИДЕО)

Това беше пловдивски протест, пловдивска вълна. Бях скептичен за това да има протестна вълна в Пловдив, но се оказа, че негодуванието се е трупало и е чакало момент да бъде изразено. Това заяви в предаването "Студио Actualno" организаторът на гражданските протести в Пловдив, Павел Начев, коментирайки феноменалния брой на хората, които излязоха в град под тепетата.

По думите му много хора от близките околни градове и села са дошли на протеста - над 50 000 души.

Ще ми се да вярвам, че цялата тази вълна и енергия ще подбуди младите хора - те да продължават да се интересуват много повече от преди това, каза Начев. Както виждаме, през студените месеци януари и февруари също има потенциал за нови протести - най-вече свързани с изборния процес и промяната на политическия пейзаж, счита Начев.

Според него премахването на Пеевски не става само с протести, то става с избори. Ние трябва да се фокусираме върху гласуването, върху Изборния кодекс, за да имаме максимално прозрачни избори. Виждам, че и гражданите ги вълнува, вълнуват се от това и в опозицията, убеден е гражданският активист.

