Лавров: Няма да спираме военните действия, макар да има преговори

Новината идва, след като австрийският канцлер Карл Нехамер се срещна с руския президент Владимир Путин и обяви пред медиите, че му е предал поканата на украинския президент Володимир Зеленски за двустранни преговори, очи в очи. Австрийският канцлер е призовал Путин да спре войната в Украйна.

Спазвайки официалната линия на пропаганда на Кремъл, Лавров обяви, че откритите масови гробове на убити цивилни са "постановка". А тези думи дойдоха, след като The New York Times публикува карта с точното местоположение на намерените по улиците на Буча трупове на цивилни и след като американската медия, както и BBC, потвърдиха достоверността на сателитни снимки и видеа, които показват как труповете са на съответните места още докато руската армия контролираше Буча.

The New York Times publishes a map of the killings of civilians in #Bucha , which was compiled thanks to journalists who were in #Ukraine pic.twitter.com/wRasbk6hJp

Според ООН, от началото на войната в Украйна най-малко 1842 цивилни са били убити, сред които най-малко 148 деца. Ранени са най-малко 2493 цивилни, сред тях най-малко 233 деца.

‼️Since the beginning of the war in #Ukraine, at least 1,842 civilians have died (including 148 children) and another 2,493 people have been injured (including 233 children), according to the Office of the #UN High Commissioner for Human Rights. pic.twitter.com/r3B72poIPw