Легион "Свобода на Русия" унищожи цистерна с гориво на "Роснефт" във Воронеж (ВИДЕО)

"За да унищожите горивото на противника на фронта, трябва да провеждате разузнаване в продължение на няколко дни, да изразходвате определено количество снаряди и да привлечете артилеристи и оператори на дронове. За да унищожите горивото (на врага) в тила, ви трябват една запалка и една безсънна нощ", пишат от легиона в канала си в "Телеграм".

"За да унищожите танк на фронта, са ви необходими дрон, гаубица, минохвъргачка или далекобойно оръдие, екипаж от няколко души и често няколко часа разузнаване. За да унищожите танк в тила, е достатъчно да отвиете една гайка в завода производител (ако разбирате какво имаме предвид)", намекнаха и за разглобяване на руски танк биещите се на страната на Украйна партизани.

"Като цяло предаваме сърдечни поздрави и голямо уважение към всички неизвестни патриоти, работещи в нашата Родина", завършват те.

Легионът "Свобода на Русия" е базирана в Украйна паравоенна група от руски граждани, която се противопоставя на режима на Владимир Путин и на инвазията му в Украйна. Сформиран е през март 2022 г. - месец след подпалената от диктатора война - и според сведенията е част от Украинския международен легион. Състои се от дезертьори от руските въоръжени сили, както и други руски доброволци, някои от които са емигрирали в Украйна. Легионът е една от няколкото такива единици, които участват във войната на страната на Киев.

От 22 май 2023 г. легионът предприема трансгранични набези в Белгородска област на Русия, заедно с Руския доброволчески корпус.

Междувременно стана ясно, че военен камион, натоварен с боеприпаси и оръжия, е изгорял в Армения. Той е принадлежал на руските "миротворци", предаде NEXTA. Става въпрос за мисията на Русия, която е в региона на Кавказ заради вече несъществуващия ексклав Нагорни Карабах - той бе завладян от Азербайджан за два дни и Ереван обвини Москва в пълен провал на миротворците там. Инцидентът е станал в област Сюник, съобщават арменските медии.

A military truck loaded with ammunition and weapons burned down in Armenia. It belonged to Russian "peacekeepers".



The incident occurred in Syunik region, Armenian media reported. pic.twitter.com/4usOYX3JzG