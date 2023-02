Лондон санкционира мениджмънта на "Росатом" и шефове от руския военен сектор

Новите санкции на Лондон забраняват износа на всички стоки, които до момента Украйна е открила, че Русия използва на бойното поле. Наказателни мерки са наложени и на близки съюзници на Путин, включително на бившия му началник на службата за сигурност и на изпълнителния директор на "Северен поток 2".

Сред стотиците санкционирани стоки са части за самолети, радиооборудване и електронни компоненти, които могат да бъдат използвани от руския военнопромишлен комплекс, включително при производството на дронове.

The #UnitedKingdom has imposed sanctions against 92 individuals and entities from #Russia.



The sanctions also affected the management of #Rosatom. pic.twitter.com/nFAMi09M3A