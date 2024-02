Лоша работа: Спазъм покоси Путин по време на интервюто с Карлсън и напрегна силно диктатора (ВИДЕО)

Така ненадеен спазъм, дошъл в неудачен момент, заедно с гримасата на Путин и опита му да спре издайническото треперене на крайника си, бе уловен от камерата насред това, което трябваше да бъде грандиозното медийно събитие, което да изстреля интереса към Господаря на Кремъл и да спомогне за осъществяване на мегаломанските му въжделения.

Колумнистът на BILD Себастиан Гайслер обърна внимание на факта, че Путин изглеждаше "видимо напрегнат" по време на интервюто. Всички, които следят изявите на Путин пред камерата, са добре запознати с обичайното му въртене на стола и лудешкото играене на краката му, което не се поддава на никакъв контрол. Този път обаче диктаторът, явно притеснен от проявата на слабост, се опита да прикрие поредния спазъм и от това не стана по-добре. Бързото плъзгане на ръката му към лявото коляно, за да озапти крака, който се тресе, без да слуша сигналите на мозъка, а всичко това съпроводено с мимолетната гримаса на болка, само насочиха всички погледи точно натам, накъдето не трябваше.

