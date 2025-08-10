Полски турист се удави на Закинтос

57-годишен полски турист се удави в района Навайо на остров Закинтос, Западна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в събота, като мъжът е пътувал до популярния плаж с лодка. В един момент, при неясни обстоятелства - той е загубил съзнание. Други плувци са го издърпали на брега и са му оказали първа помощ, докато не е пристигнала лодка, която да го отведе обратно до пристанището. Оттам е транспортиран до местната болница, където лекарите са констатирали смъртта му.

Предварително разследване се провежда от пристанищната гара Агиос Николаос. ОЩЕ: Фериботите в Гърция са спрени, хиляди пътници са блокирани

Тяло на мъж изплува край Пирея

Ден по-късно тялото на възрастен мъж беше открито във водите край пристанището на Пирея в неделя. Свидетели забелязаха тялото да плава и алармираха властите, пише гръцкото издание, позовавайки се на AMNA.

Служители на гръцката брегова охрана са открили тялото, но не са открили лични документи или други идентифициращи предмети. Случаят е в процес на разследване.

Тялото е откарано в болница „Цанео“ в Пирея, преди да бъде прехвърлено в съдебната служба на Пирея за изследване, за да се установи причината за смъртта. ОЩЕ: Известен руски режисьор се удавил в България