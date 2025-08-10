Войната в Украйна:

Полски турист се удави на Закинтос

10 август 2025, 19:02 часа 183 прочитания 0 коментара
Полски турист се удави на Закинтос

57-годишен полски турист се удави в района Навайо на остров Закинтос, Западна Гърция, съобщи гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал в събота, като мъжът е пътувал до популярния плаж с лодка. В един момент, при неясни обстоятелства - той е загубил съзнание. Други плувци са го издърпали на брега и са му оказали първа помощ, докато не е пристигнала лодка, която да го отведе обратно до пристанището. Оттам е транспортиран до местната болница, където лекарите са констатирали смъртта му.

Предварително разследване се провежда от пристанищната гара Агиос Николаос. ОЩЕ: Фериботите в Гърция са спрени, хиляди пътници са блокирани

Тяло на мъж изплува край Пирея

Ден по-късно тялото на възрастен мъж беше открито във водите край пристанището на Пирея в неделя. Свидетели забелязаха тялото да плава и алармираха властите, пише гръцкото издание, позовавайки се на AMNA.

Служители на гръцката брегова охрана са открили тялото, но не са открили лични документи или други идентифициращи предмети. Случаят е в процес на разследване.

Тялото е откарано в болница „Цанео“ в Пирея, преди да бъде прехвърлено в съдебната служба на Пирея за изследване, за да се установи причината за смъртта. ОЩЕ: Известен руски режисьор се удавил в България

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Тяло Удавяне Гърция Закинтос Пирея полски туристи
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес